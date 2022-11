Điều kiện để được lưu trú, ngủ qua đêm tại nhà xưởng, nhà kho trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm?

UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 513 của Bộ Công An, Kế hoạch số 273 của Công an TP Hà Nội về "Tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội".



UBND quận Bắc Từ Liêm.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã tổ chức phân cấp và quy định cụ thể danh mục cơ sở do UBND cấp phường thực hiện quản lý nhà nước về PCCC, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp phường trong công tác PCCC.

Theo đó, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn sẽ do cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH có trách nhiệm quản lý, theo dõi.

Các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ thấp hơn và các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ sẽ do UBND cấp phường có trách nhiệm quản lý, theo dõi.

Hiện nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức bàn giao cơ sở, điều tra cơ bản, hướng dẫn UBND các phường trong công tác quản lý về PCCC.

UBND phường không chỉ có trách nhiệm ban hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy mà còn có trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cũng như tổ chức chữa cháy, khắc phục hậu quả…

Việc phân cấp rõ ràng trách nhiệm của UBND các cấp giúp cho công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả từ cấp cơ sở, tạo nền móng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong công tác PCCC.

Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tính đến thời điểm hiện nay, Công an quận đã bàn giao công tác quản lý, theo dõi cho UBND phường được gần 2 năm và đã đạt được những kết quả tốt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Ngọc Hà – Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong việc kiểm tra, xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan và việc dừng hoạt động theo quy định của pháp luật với các cơ sở vi phạm về công tác PCCC&CNCH.

UBND các phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phân công và xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường. Lực lượng Công an các phường kiểm tra tạm vắng, tạm trú tại các cơ sở kho, xưởng sản xuất.

Tuyệt đối không cho lưu trú người qua đêm tại nhà xưởng, nhà kho. Trường hợp bố trí người lưu trú qua đêm phải có khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn ra ngoài trực tiếp và các điều kiện an toàn về PCCC.

Kiên quyết xử lý và chịu trách nhiệm liên quan tới việc để người lưu trú qua đêm tại nhà xưởng, nhà kho khi không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.