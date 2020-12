Điều kiện học, thi bằng lái xe ô tô năm 2021 theo quy định mới

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo quy định mới nhất, điều kiện học, thi bằng lái xe ô tô sẽ có những thay đổi từ năm 2021.

Theo đó, người muốn học, thi bằng lái xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định. Đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn.

Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 1 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên.

Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 1 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên.

Ảnh minh họa.I.T

Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E. các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng. các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đây là một điểm mới được bổ sung tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 38.

Như vậy, điều kiện để học, thi bằng lái xe ô tô năm 2021, người học cần phải là công dân Việt Nam, hoặc được phép cư trú tại Việt Nam, có đủ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định, đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn.