Điều tra nhóm đối tượng chuyên đánh bả bắt chó, mèo

Sáng 28/3, tin từ Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vẫn đang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ bắt trộm chó trên địa bàn xã Ea Nam.

Hồ Tấn Minh tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 26/3, lực lượng chức năng và người dân phát hiện 4 đối tượng đi thả bả và dí điện bắt chó nên tổ chức lực lượng vây bắt. Đến khoảng 3h ngày 27/3, lực lượng công an viên, dân quân tự vệ thôn buôn và người dân phát hiện các đối tượng quay trở lại để lấy chó dính bả nên tổ chức vây bắt được 1 đối tượng. Sau đó, đối tượng được đưa về Công an xã Ea Nam để làm việc.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng Minh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Hồ Tấn Minh (21 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Khám xét trên người Minh, Công an thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 2 con dao, 100gr bột ớt cùng nhiều dụng cụ liên quan phục vụ cho việc bắt trộm chó. Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc xe máy mà Minh dùng để “hành nghề” đeo biển số giả đè lên.

Chó mèo bị đánh bả chết được người dân thu gom lại.

Sáng 27/3, người dân đã thu gom được 11 con chó và 2 con mèo dính bả chết, tổng trọng lượng hơn 80kg. Trước đó, theo trình báo của nhân dân, trên địa bàn xã Ea Nam đã xảy ra hàng loạt các vụ trộm chó.



Công an huyện Ea H’leo đang đấu tranh làm rõ các đối tượng trong nhóm trộm chó nói trên.