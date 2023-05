Vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng: Lập tổ tiếp nhận quỹ điều trị cho cháu bé

Chiều ngày 22/5, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết sau vụ việc bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành phải nhập viện cấp cứu, nhiều tổ chức, cá nhân đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.

Tuy nhiên, để hạn chế việc vào phòng bé gái đang điều trị, TP Đà Lạt đề xuất Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thành lập tổ tiếp nhận quỹ giúp đỡ bé, có sự tham gia của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Lạt và UBND phường 1 (TP Đà Lạt). Số tiền tiếp nhận sẽ dùng để trực tiếp mua thuốc, sữa để các y, bác sĩ điều trị và nuôi dưỡng cháu bé.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực. Ảnh: Văn Long.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của cháu bé, qua hình ảnh chụp X-quang, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhận định phần xương đùi của cháu bé N.N.T.C đã bị gãy khoảng 1 tháng trước. Hiện, sức khỏe của cháu bé vẫn rất yếu, phải điều trị tích cực trong phòng hồi sức của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, theo điều tra của Công an TP Đà Lạt, bé C. sinh ngày 25/2/2023 nhưng khoảng nửa tháng sau thì Nguyễn Hồng Phúc Ân và Thương có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại nhà trọ. Thời gian này, cặp tình nhân thường sử dụng ma túy đá tại phòng trọ. Sau mỗi lần sử dụng ma túy, thấy cháu bé C. hay quấy khóc thì Thương đã ít nhất 5 lần dùng tay đánh vào đầu, mặt, rung lắc đầu đứa trẻ sơ sinh. Đến ngày 20/5, Thương tiếp tục có hành vi bạo hành với bé gái khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Hai đối tượng Thương và Ân thường xuyên sử dụng ma túy tại phòng trọ. Ảnh: CTV.

Trước đó, cháu N.N.T.C phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não, hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, chiều ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt cũng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Trần Hoài Thương vì hành hạ dã man cháu bé N.N.T.C. Mẹ của cháu bé là Nguyễn Hồng Phúc Ân được cho gia đình bảo lãnh để chăm sóc cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra, xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng còn xác định cả Thương và mẹ cháu bé đều dương tính với ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.