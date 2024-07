Điều tra vụ 1 người chết bên đường và vụ gây thương tích khiến nạn nhân hôn mê Điều tra vụ 1 người chết bên đường và vụ gây thương tích khiến nạn nhân hôn mê

Ngày 13/7, nguồn tin từ Công an Bình Thuận cho biết, Công an TP. Phan Thiết và Công an huyện Bắc Bình đang khẩn trương điều tra 2 vụ việc, trong đó có vụ 1 người chết bên đường và vụ 1 người bị đâm trọng thương dẫn đến hôn mê.