Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị 1 cô gái đánh đập dã man rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội.



Theo thông tin, chị P.T.K.N (SN 2007, quê Đồng Tháp) quen biết với anh L.V.Đ (SN 1993; ngụ TP.Thuận An) là chồng của Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ), chủ thẩm mỹ viện Bống BEAUTY & ACADEMY ở phường An Phú, TP.Thuận An.

Hình ảnh Huệ dùng kéo cắt tóc của thiếu nữ do ghen tuông. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đây, N. từng là nhân viên của quán karaoke và quán ăn do anh Đ. làm chủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với N., tối 24/6, Huệ sử dụng mạng xã hội "SarDy Huệ (Bà hoàng thẩm mỹ)" nhắn tin cho N., rủ đến quán ăn Lộc Phát 68, phường Bình Hòa do Đ. làm chủ, để nhậu.

N. đồng ý và rủ thêm 1 người bạn tên V. đi cùng. Vừa đến nơi thì N. đã bị Huệ dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, sau đó Huệ tiếp tục dùng guốc đánh mạnh vào đầu N. gây chảy máu.

Tất cả sự việc, Huệ nhờ người quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội, để làm nhục N. Sau khi bị đánh, N. đến bệnh viện điều trị vết thương ở đỉnh đầu, vùng mắt và tráng.

Đến 21h ngày 25/6, Huệ tục nhắn tin yêu cầu N. qua chỗ làm của Huệ để nói chuyện. Do sợ Huệ nên N. cùng người bạn tên V. đến Spa của Huệ để nói chuyện.

Tại đây, Huệ yêu cầu N. ngồi xuống ghế salon phòng khách, rồi đánh đập, cắt tóc em N. và cho người quay video lại

Sau đó, Huệ tiếp tục đăng các đoạn video này lên tài khoản "Huệ SarDy", cùng với những lời lẽ nhục mạ N. Bị đánh liên tiếp, N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường An Phú, TP.Thuận An tiến hành xác minh thì Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến chiều 27/6, Huệ đến Công an phường An Phú để trình diện. Tuy nhiên, do Huệ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan công an tạm thời cho gia đình bảo lãnh Huệ về nhà trong thời gian cơ quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc.