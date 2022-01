Đình chỉ công tác, khởi tố Giám đốc Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

Bị can Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Ảnh: TLBHT

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ra quyết định đình chỉ công tác, công an ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10/1/2022.



Quyết định đình chỉ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đối với ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Lý do quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh là để "phục vụ cho Cơ quan điều tra trong quá trình khởi tố vì có hành vi đánh bạc".

Một lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh xác nhận, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó, có bị can Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh bị khởi tố tội Đánh bạc.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Phúc được cho là trực tiếp tham gia vụ đánh bạc tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tĩnh Hà Tĩnh) cách đây khoảng một tháng. Trong vụ việc này, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố 4 người vì tội Đánh bạc và khởi tố 1 người vì tội Tổ chức đánh bạc.