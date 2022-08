Theo The New York Post, Giám đốc điều hành Disney, Bob Chapek đã thông báo rằng tổng doanh thu của công viên giải trí - Disneyland đạt 21,5 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. Bên cạnh đó, công ty cũng tránh được sự suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng mà các chuyên gia dự đoán.



Lợi nhuận hoạt động của các công viên giải trí đã tăng 50% trong quý hai lên 3,6 tỷ USD, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là khoảng 21 tỷ USD doanh thu và 3,2 tỷ USD lợi nhuận. Các quan chức cho biết số người tham dự công viên vào "nhiều ngày" đã vượt quá mức của năm 2019, trước đại dịch Covid-19.

Disneyland lãi "khủng", hút du khách sau đại dịch

Công viên Disneyland ở California, Mỹ. (Ảnh: IT).

Công viên, Trải nghiệm và Sản phẩm Disney báo cáo doanh thu hàng quý là 7,4 tỷ USD (tăng từ 4,3 tỷ USD vào năm 2021) và lợi nhuận hoạt động là 2,2 tỷ USD (tăng từ 356 triệu USD).

Chapek cho biết: "Chúng tôi đã có một quý tuyệt vời, với đội ngũ sáng tạo và kinh doanh đẳng cấp thế giới đã tạo ra hiệu suất vượt trội tại các công viên giải trí trong nước Mỹ, lượng người tới tham quan trực tiếp tăng mạnh và lượng người đăng ký tăng đáng kể tại các dịch vụ phát trực tuyến của chúng tôi".

"Chúng tôi tiếp tục chuyển đổi hình thức giải trí, với cách kể chuyện mới hấp dẫn trên nhiều nền tảng và trải nghiệm nhập vai độc đáo vượt quá mong đợi của khách, tất cả đều được phản ánh trong kết quả hoạt động mạnh mẽ của chúng tôi trong quý này", Chapek tiếp tục.

Chapek ghi nhận sự gia tăng doanh thu là do nhu cầu bị dồn nén mạnh mẽ, giảm các hạn chế liên quan đến Covid-19 và một số chiến dịch ra mắt thu hút du khách tại Disney World ở Florida và Disneyland ở California.

Đối với 22 khách sạn trong nước của Disney, giám đốc tài chính Christine McCarthy tiết lộ rằng các khách sạn có tỷ lệ lkín phòng 90% trong quý. McCarthy cũng cho biết các lượt đặt chỗ trong thời gian còn lại của năm "gần như trở lại" với mức độ trước đại dịch.

Công viên Disneyland đầu tiên được xây dựng ở California vào năm 1955. Đây là công viên với quần thể giải trí lớn bậc nhất, là nơi mà tất cả mọi trẻ em trên thế giới đều ao ước được đặt chân tới dù chỉ một lần.

Walt Disney đã đưa ra khái niệm về Disneyland sau khi đến thăm các công viên giải trí khác nhau với các con gái của ông trong những năm 1930 và 1940. Ban đầu ông đã hình dung việc xây dựng một điểm thu hút khách du lịch liền kề với các studio của mình ở Burbank với mục đích giải trí cho những người hâm mộ đến thăm.

Sau khi thuê một chuyên gia tư vấn để giúp xác định một địa điểm phù hợp cho dự án của mình, Disney đã mua một khu đất rộng 160 mẫu gần Anaheim vào năm 1953. Quá trình xây dựng đã bắt đầu vào những năm 1954 và công viên đã được công bố trong một sự kiện báo chí được truyền hình đặc biệt trên kênh truyền hình ABC vào ngày 17/7/1955.