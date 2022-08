Du lịch châu Âu với phương châm: "cứ tích luỹ thật nhiều trải nghiệm còn hơn là tích luỹ tài sản vật chất"

Ước mơ khám phá thế giới ngay từ nhỏ, nhưng với xuất thân từ nhà nông, cuộc sống trước đó còn nhiều khó khăn, đi du lịch trong nước còn khó nữa là nước ngoài, nhưng sau 05 năm khởi nghiệp kinh doanh với điều kiện kinh tế khá hơn trước, cặp vợ chồng 8X Trần Thuấn và Nhung Lê đã bắt đầu chinh phục ước mơ du ngoạn khắp thế giới của mình bằng chuyến đi du lịch châu Âu.

Hai vợ chồng anh Trần Thuấn – Nhung Lê dùng bữa tại nhà hàng ở chân đỉnh Jungfrau. Ảnh: NVCC

Cuộc hành trình của cặp đôi 8X bắt đầu bằng các nước trong khối châu Âu, và chọn sử dụng visa Schengen, để thuận tiện đi lại giữa 26 quốc gia mà không cần thêm thủ tục nhập cảnh nào khác.



"Đầu tiên vợ chồng tôi lựa chọn đi theo tour 9 ngày tham quan 4 nước châu Âu là Pháp, Thuỵ Sỹ, Ý và Áo. Nhưng sau trải nghiệm vô cùng thích thú đó thì thấy thời gian quá ngắn, khiến chúng tôi quyết định sắp xếp công việc để tự mình khám phá thêm về lục địa già" anh Thuấn cho hay.

Đất nước đầu tiên trong hành trình là Pháp đã để lại ấn tượng khó quên với anh Thuấn, đó là kiến trúc cổ kính và những quán cafe ven đường ở trung tâm Paris.

"Là người rất đam mê cafe nên tôi cảm giác sự gần gũi của những quán cafe ven đường ở thủ đô Paris, giống như cafe phố cổ Hà Nội vậy" anh Thuấn cho biết.

Các điểm đến tiếp theo đó là Ý, Áo, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Cộng Hoà Séc, Đức, Tây Ban Nha và sau cùng là trở về Pháp để bay về Việt Nam.

Du lich châu Âu. Quán cafe ven đường ở thủ đô Paris - Pháp



Trong chuyến hành trình của mình, theo chia sẻ của anh Trần Thuấn, Ý với Pháp có gì đó hơi xô bồ và không được như mình mong đợi như tắc đường ở Pháp hay đi thuyền trên sông Venice vẫn còn khá lộn xộn. Nhưng Áo, Hungary hay Cộng Hoà Séc, Đức thì thực sự làm hài lòng cặp đôi này bởi sự cổ kính của những kiến trúc cổ đại.



"Điều đặc biệt là tôi thấy chỗ nào cũng sạch, từ đường phố cho đến các khu nhà ở. Cuộc sống diễn ra chậm, không xô bồ, cảm giác rất thanh bình. Và con người nơi đây nhẹ nhàng, lịch sựm văn minh", anh Thuấn nhấn mạnh.

Du lịch châu Âu: Hãy chuẩn bị thật kỹ, đừng để mất tiền "ngu"

Tuy nhiên, để lại ấn tượng nhất đối với vợ chồng Trần Thuấn – Nhung Lê đó chính là đất nước Thuỵ Sỹ. Dù đã được nghe kể, xem trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng phải chính mình đặt chân đến đó anh Thuấn mới tin đó là đất nước tuyệt đẹp và đắt đỏ thuộc hàng bậc nhất thế giới.

Du lich châu Âu. Đặt chân lên đỉnh núi tuyết Jungfrau, Thụy Sỹ



Di chuyển từ Pháp qua Thuỵ sỹ bằng tàu, cảm giác đầu tiên là sự tuyệt vời của thiên nhiên nơi đây, khung cảnh hai bên đường hiện ra như tranh vẽ, đó là những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, thảm cỏ xanh, bên cạnh rừng thông xanh ngắt và những hồ nước trong vắt.

"Chính vì đất nước Thuỵ Sỹ quá mê hoặc nên lần thứ nhất đi tour 9 ngày chúng tôi vẫn chưa cảm nhận hết, nên đã quyết định sắp xếp công việc để tiếp tục khám phá vẻ đẹp của đất nước này " anh Thuấn thích thú chia sẻ.



Du lich châu Âu. Cảnh đẹp như tranh vẽ tại Châu Âu

Có hai điều vợ chồng anh Trần Thuấn – Nhung Lê cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là khám phá đỉnh Jungfrau – Nóc nhà của châu Âu và hồ mắt ngọc Blausee. Để di chuyển lên đỉnh Jungfrau, phương tiện duy nhất là tàu leo núi. Càng lên cao khung cảnh của ngọn núi càng đẹp, càng hùng vĩ, những mảng tuyết trắng xoá phủ kín ngọn núi trùng điệp, đàn bò sữa gặm cỏ trên đồng cỏ xanh mướt, xa xa là những ngôi nhà gỗ trên sườn đồi, hai màu trắng của tuyết và màu xanh của những rặng cây tùng hoà quyện vào nhau khiến con đường lên đỉnh Jungfrau như thần tiên, thơ mộng như trong tiểu thuyết.

"Đây là lần đầu tiên tôi được thoả mãn ước mơ với tuyết, thực sự khi đứng trên đài quan sát, khung cảnh hiện ra quá hùng vĩ, quá đẹp.Với chi phí bỏ ra hơn 400 EUR cho một trải nghiệm để đời, thật sự xứng đáng với vợ chồng tôi", anh Trần Thuấn nhấn mạnh.

Hai vợ chồng du ngoạn hồ trong phim Hạ Cánh nơi anh – Brienz



Chính vì lẽ đó mà cặp đôi đã quyết tâm thuê thêm một khách sạn nhỏ ở đúng sườn đồi của đỉnh núi để nghỉ l 2 đêm và tận hưởng trọn không khí và vẻ đẹp nơi đây.



Về chi phí thì theo cặp đôi này, đắt đỏ nhất vẫn là đất nước Thuỵ Sỹ, ví dụ như phòng nghỉ chỉ chưa đầy 10m2 ở chân đỉnh Jungfrau có giá 200 EUR/01 đêm. Hay một bữa ăn tại đất nước này trung bình khoảng hơn 50 EUR/ người. Còn ở các quốc gia khác như Pháp, Ý, Đức, Séc hoặc như Tây Ban Nha thì chi phí dễ chịu hơn, đồ ăn đa dạng hơn và thậm chí có cả cơm Việt. Chi phí di chuyển từ 1-2 triệu đồng mỗi lượt tuỳ phương tiện lựa chọn taxi hay tàu điện.

Du lich châu Âu và kinh nghiệm trả bằng "xương máu"

Chuyến du lịch có lẽ đã có thể hoàn thành nếu chỉ kết thúc 9 ngày theo tour, nhưng quyết định sắp xếp công việc để khám phá thêm lục địa già đã khiến cặp đôi này gặp những tình huống dở khóc, dở cười.

Anh Trần Thuấn cho hay: "Nó giống kiểu tôi phải mất tiền "ngu", nhưng cũng đáng vì ít nhất là giúp tôi cẩn thận và chuẩn bị tốt, tìm hiểu kỹ hơn trong mỗi lẫn đi du lịch sắp tới".

Theo anh Trần Thuấn, sự cố đầu tiên là đặt chuyến tàu từ Budapest (Hungary) đi Praha (Cộng Hoà séc), khi đặt vé thì mã code được gửi về email cá nhân. Không may anh Thuấn quên mật khẩu email, khi lên tàu được nhân viên soát vé kiểm tra bất chợt nhưng anh không xuất trình được code vé. Vì tiếng Anh rất hạn chế nên anh Thuấn không thể giải thích được với nhân viên soát vé, sau đó anh đã liên lạc với một người bạn ở Việt nam để nhờ giải thích nhưng họ không chấp thuận. Nhân viên soát vé yêu cầu vợ chồng anh, một là xuống tàu ở bến tiếp theo hoặc phải mất thêm hơn 200 EUR (tương đương hơn 5 triệu VNĐ) để mua vé mới.

"Đây là một kinh nghiệm xương máu, lúc đó cũng xót lắm nhưng không còn cách nào khác để xử lý, đành mất tiền vậy", anh Thuấn ngậm ngùi nói.

Du lich châu Âu. Ngôi làng cổ nhất nước Áo-Hallstatt

"Lần thứ hai là tôi tự đặt phòng trên Agoda, do sơ suất tôi book nhầm phòng sang tháng 7. Đến khách sạn họ kiểm tra không thấy booking, tôi check lại mới phát hiện ra do mình nhầm ngày. Khách sạn không hỗ trợ hoàn tiền hoặc đổi ngày, nên tôi lại đành phải chấp nhận mất tiền vì lỗi sơ suất của bản thân. Vậy nên khi đặt phòng, đặt tàu cẩn phải kiểm tra kỹ thông tin ngày giờ, điểm đi điểm đến để tránh mất thời gian và mất tiền "ngu", anh Thuấn chia sẻ.

Du lich châu Âu. Đường phố sạch đẹp ở Tây Ban Nha

Trải nghiệm tiếp theo mà anh Trần Thuấn cho biết: "Kỷ niệm khó quên nhất là ở Budapest, thời điểm đó là khoảng 10h30 tối, vợ chồng tôi không làm thế nào đặt được xe để trở về khách sạn. Chỉ còn cách vẫy taxi và mất thời gian rất lâu. Khi vẫy được xe, nhưng lại trớ trêu xe đã có 2 người trên xe. Lúc đó tôi khá lo lắng về sự an toàn bởi thời điểm đã khuya, trên xe lại có 2 thanh niên, cảm giác là người không đứng đắn.

Nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định lên xe và may mắn đã trở về an toàn, nhưng tôi phải trả taxi 50 EUR, (gần 1tr đồng) cho quãng đường khá ngắn. Dù có một số trải nghiệm không tốt nhưng là do chủ quan của bản thân, tôi vẫn phải khẳng định rằng Budapest, hay Praha vẫn là những thành phố rất xinh đẹp và cổ kính", anh Trần Thuấn kể.

Du lich châu Âu. Ăn tối trước tòa thị chính Milan - Ý

"Ai cũng chỉ có một lần sống trên cuộc đời này, bản thân tôi và vợ cũng vậy nhưng ngoài việc duy trì cuộc sống của mình thì các bạn hãy cố gắng sống để đi, để trải nghiệm nhiều nhất có thể.



Bạn không cần phải đi ngay châu Âu, hay Mỹ mà bạn hãy cố gắng sắp xếp đi du lịch, trải nghiệm ở các nước gần để sao cho phù hợp với kinh tế, công việc của mình như Đông nam Á hoặc châu Á. Biết đâu bạn sẽ có thêm góc nhìn mới, ý tưởng mới, hoặc tìm thấy đam mê, tìm thấy sứ mệnh và mục tiêu sống của chính mình", anh Trần Thuấn khẳng định thêm.





