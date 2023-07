Mới đây, theo HK01, Coco Lee, diva người Mỹ gốc Hồng Kông đã qua đời. Sự ra đi của cô để lại niềm thương tiếc cho người hâm mộ và ngành công nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ tài năng, được biết đến với nguồn năng lượng sôi nổi và niềm đam mê âm nhạc, đã phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng trong vài năm. Vào ngày 2/7, Coco Lee đã tự kết liễu đời mình tại nhà riêng. Mặc dù được chăm sóc y tế ngay lập tức, cô vẫn không thể qua khỏi. Tin tức này đã nhanh chóng gây chấn động làng giải trí Trung Quốc, tại đây, cô được ca ngợi vì những đóng góp của mình cho nền âm nhạc.

Diva Coco Lee đột ngột qua đời ở tuổi 48

Coco Lee được nhiều người yêu âm nhạc mến mộ. Ảnh: IT.

Nancy Lee, chị gái của Coco Lee lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người em gái quá cố. Cô chia sẻ mình thấy biết ơn vì có một người em gái đặc biệt như vậy. Cô hy vọng rằng, Coco Lee sẽ tìm thấy niềm an ủi và hạnh phúc ở một thế giới khác, thoát khỏi sự dày vò của căn bệnh trầm cảm. Nancy Lee cũng mong công chúng và giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này, để họ có thể hàn gắn nỗi đau mất đi người thân yêu trong gia đình.

Sự ra đi đột ngột của Coco Lee là một mất mát lớn, đặc biệt là vào năm 2023 sắp tới kỷ niệm 30 năm cô gia nhập làng giải trí. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã thể hiện tài năng to lớn và mang đến cho khán giả nhiều bản "hit" đứng đầu bảng xếp hạng. Một trong những bài hát đáng nhớ nhất của cô là "A Love Before Time", được giới thiệu trong bộ phim nổi tiếng "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An. Thành tích của Coco Lee còn vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc khi cô trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải Oscar danh giá.

CoCo Lee biểu diễn ca khúc "A Love Before Time" - nhạc phim "Ngọa hổ tàng long". Clip: YT.

Phía hậu trường, Coco Lee phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách cá nhân. Sức khỏe của cô xấu đi kể từ cuối năm trước và gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Bruce Rockowitz khi chồng cô ngoại tình. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt với nỗi đau tinh thần khi bị 2 con riêng mà nữ ca sĩ từng hết lòng chăm sóc thờ ơ. Coco Lee cũng đã trải qua ca phẫu thuật để điều chỉnh khuyết tật bẩm sinh ở chân trái.

Coco Lee (tên tiếng Trung là Lý Văn) sinh năm 1975 tại Hồng Kông, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mỹ. Cô từng lọt vào danh sách những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của tạp chí FHM. Nữ ca sĩ được tôn vinh là "Nghệ sĩ R&B châu Á quyến rũ nhất".