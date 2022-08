Đô đốc Nga chỉ huy Hạm đội Biển Đen bị sa thải sau loạt vụ nổ rung chuyển căn cứ quân sự ở Crimea

Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Igor Osipov đã bị cách chức sau loạt vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Crimea hôm 9/8. Ảnh UAWire.

Các kênh Telegram của Nga cho biết, người thay thế vị trí của ông Osipov là Phó Đô đốc Viktor Sokolov.

Nhà báo Ukraine Yuri Butusov cáo buộc, việc Điện Kremlin sa thải ông Osipov là một bằng chứng khác về hậu quả thảm khốc mà các vụ nổ lớn tại sân bay Saky - nơi Hạm đội Biển Đen, Trung đoàn Xung kích Thủy quân lục chiến 43 của Nga đóng quân chủ lực.

"Trên thực tế, Trung đoàn 43 đã bị tiêu diệt. Khoảng một nửa số máy bay sẵn sàng chiến đấu của Nga cũng bị phá hủy. Hầu hết đạn dược cũng "bốc hơi". Cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân này đã bị thiệt hại nặng nề", nhà báo Butusov viết.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công bố và cũng không thừa nhận các số liệu thương vong mà Ukraine đưa ra sau các vụ nổ ở căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea.

Các nhà chức trách Nga cũng không bình luận về các bức ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của căn cứ quân sự Nga sau các vụ nổ.

Vào chiều ngày 9/8, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ không quân Saky của Nga ở Novofedorivka, thuộc bán đảo Crimea. Nhiều cư dân Crimea đã chia sẻ video lên mạng xã hội cho thấy ít nhất hai vụ cháy và cho biết họ đã nghe thấy từ 7 đến 12 tiếng nổ lớn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các vụ nổ là do nổ kho đạn dược . Sau đó, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng các vụ nổ xảy ra là do "vi phạm an toàn cháy nổ" tại sân bay.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ không thể xác định được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại sân bay Saky.

Tuy nhiên, báo New York Times của Mỹ dẫn lời một "quan chức quân sự cấp cao của Ukraine" hé lộ rằng các lực lượng Ukraine đứng sau vụ nổ tại căn cứ không quân Nga ở Crimea mặc dù ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev không liên quan đến các vụ nổ tại sân bay ở Novofedorivka, Crimea.