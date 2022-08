Hé lộ số tiền kếch xù của Nga 'bốc hơi' sau loạt vụ nổ tại căn cứ không quân ở Crimea

Cột khói khổng lồ bốc lên sau hàng loạt vụ nổ lớn tại sân bay quân sự Saky gần Novofedorivka trên bán đảo Crimea. Ảnh AP

Forbes chi nhánh Ukraine cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ, tổng chi phí máy bay của Nga đặt tại sân bay Saky lên tới khoảng 650-800 triệu USD.

Forbes ước tính chi phí của từng loại máy bay quân sự của Nga tương đối như sau: Su-30SM: 50 triệu USD; Su-24MR: 6 triệu USD; Il-76: 86 triệu USD. Forbes lưu ý rằng, nếu thông tin tổng cộng có 9 máy bay Nga bị phá hủy sau loạt vụ nổ rung chuyển sân bay Saky được xác nhận, và giả sử chúng đều là các máy bay Su-24MR giá rẻ, thì tổng thiệt hại của Nga sẽ lên tới 55 triệu USD. Tuy nhiên, nếu các máy bay bị phá hủy đều là Su-30SM, thì thiệt hại của Nga có thể lên tới 450 triệu USD.

Vào chiều ngày 9/8, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ không quân Saky của Nga ở Novofedorivka, thuộc bán đảo Crimea. Nhiều cư dân Crimea đã chia sẻ video lên mạng xã hội cho thấy ít nhất hai vụ cháy và cho biết họ đã nghe thấy từ 7 đến 12 tiếng nổ lớn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các vụ nổ là do nổ kho đạn dược . Sau đó, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng các vụ nổ xảy ra là do "vi phạm an toàn cháy nổ" tại sân bay.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ không thể xác định được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại sân bay Saky.

Tuy nhiên, báo New York Times của Mỹ dẫn lời một "quan chức quân sự cấp cao của Ukraine" hé lộ rằng các lực lượng Ukraine đứng sau vụ nổ tại căn cứ không quân Nga ở Crimea mặc dù ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev không liên quan đến các vụ nổ tại sân bay ở Novofedorivka, Crimea.