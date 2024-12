Bột ngọt Meizan: Minh bạch, an toàn, được xác nhận tuân thủ pháp luật từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Bột ngọt Meizan: Minh bạch, an toàn, được xác nhận tuân thủ quy định pháp luật

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến sản phẩm bột ngọt Meizan của Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương. Các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc kiểm tra và đưa ra kết luận rõ ràng. Qua đó, sản phẩm được xác nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn, nguồn gốc và chất lượng.