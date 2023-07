Đoàn gần 500 khách Ấn Độ đến TP.HCM dự sự kiện, đi chợ Bến Thành, địa đạo Củ Chi

Đoàn khách MICE gần 500 người Ấn Độ đang có mặt tại TP.HCM để du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện. Đây là một trong những đoàn khách MICE Ấn Độ lớn nhất đến TP.HCM từ đầu năm đến nay.



Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp Công ty CP Quản lý điểm đến châu Á tổ chức đón tiếp đoàn khách này.

Đoàn khách Ấn Độ đến TP.HCM. Ảnh: T.Hoàng

Đoàn khách lưu trú tại khách sạn Le Meridien Sài Gòn (quận 1). Trong 5 ngày tại TP.HCM, đoàn sẽ tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện TP.HCM, chợ Bến Thành, Sài Gòn Square, địa đạo Củ Chi cũng như thưởng thức ẩm thực Việt Nam và Ấn Độ ngay tại TP.HCM.

Ông Parthanil Ghosh - đại diện đơn vị đưa khách đến Việt Nam, đánh giá Việt Nam là đất nước xinh đẹp, nhiều cơ hội phát triển nên doanh nghiệp muốn đưa những đại lý, nhân viên đến đây tham quan. Trong đợt này, đoàn sẽ ở tại TP.HCM, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, những đoàn kế tiếp, họ sẽ đến thủ đô Hà Nội và miền Trung.

Nửa đầu năm 2023, TP.HCM đón hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 306% so cùng kỳ; khách du lịch nội địa hơn 16 triệu lượt, tăng 48% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, TP.HCM là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch của cả nước.

Du lịch MICE đang được TP.HCM quan tâm. Thành phố đang hướng đến đưa TP.HCM trở thành điểm đến du lịch MICE được du khách quốc tế yêu thích, nhất là nhóm khách ở thị trường chi tiêu cao. Ấn Độ cũng là một trong những thị trường khách mục tiêu và tiềm năng mà TP.HCM đang nhắm đến.

Thời gian qua, TP.HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện, chương trình xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút nguồn khách quốc tế, chi tiêu cao đến Việt Nam và TP.HCM.

Đầu tháng 9, TP.HCM sẽ tổ chức “Ngày hội Du lịch quốc tế TP.HCM” nhằm mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo đà bứt phá trong quảng bá du lịch. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.