Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát; ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; ông Đỗ Văn Phới – Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư.

Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX trong tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN cho biết: Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong công tác Hội, đoàn kết tập hợp nông dân và trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 tại Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Thịnh

Đáng chú ý, Hội NDVN đã có bước đột phá trong việc tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

Hiện nay, tổng số hội viên trong cả nước có trên 10 triệu hội viên, sinh hoạt ở hơn 94.200 chi hội, 154.500 tổ hội; trong đó có 3.645 chi hội nông dân nghề nghiệp và 36.636 tổ hội nghể nghiệp với 482.362 hội viên tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia các câu lạc bộ, nhóm sở thích như: CLB nông dân tỷ phú, CLB nông dân giỏi, CLB Nông dân với pháp luật...

Hội ND các cấp còn hỗ trợ nông dân về kiến thức và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; vận động nông dân tham gia và hướng dẫn nông dân thành lập tổ hợp tác, HTX.

Đồng thời, các cấp Hội đã hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất thông qua Quỹ HTND. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt gần 4.500 tỷ đồng, hỗ trợ trên 151.000 hộ hội viên nông dân vay vốn.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thịnh.

Hàng năm các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho trên 220.000 nông dân, trên 80% nông dân có việc làm ổn định sau khi học nghề. Các cấp Hội tổ chức được 300.325 lớp tập huấn ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất cho trên 15 triệu lượt hội viên; xây dựng trên 60.000 mô hình trình diễn VietGAP...

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan toả, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội ở địa phương.

Trong giai đoạn 2017-2022, hàng năm có khoảng 3,6 triệu hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tăng 60.000 hộ so với giai đoạn 2012-2017.

Trong hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 100 ngàn tỷ đồng, trên 47 triệu ngày công, hiến trên 424 triệu m2 đất…

Những kết quả tích cực nêu trên đã tiếp tục khẳng định Hội NDVN luôn phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân; tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, được nông dân đồng tình hưởng ứng, đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở một số địa phương thấp, duy trì sinh hoạt chi Hội, tổ Hội chưa được thường xuyên, chậm đổi mới, kém hiệu quả; Hội ND một số nơi chưa làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tham gia xây dựng và phản biện các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế…

Nhằm tạo điều kiện, tăng cường phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người nông dân, Đảng đoàn Hội NDVN có 6 kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Ảnh: Đức Thịnh.

Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người nông dân

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng khẳng định: Nông dân là lực lượng đông nhất, nghèo nhất nhưng có nhiều đóng góp, hi sinh lớn nhất. Trong thời gian qua, Hội ND các cấp đã tập trung đổi mới phương thức tập hợp nông dân bằng cách thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp để tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đây cũng là một trong những nội dung của Nghị quyết 23, là nền tảng để vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể, phát triển sản xuất bền vững.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phát huy hiệu quả của Quỹ HTND, bởi đây là công cụ, điều kiện, cơ sở để tập hợp, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhằm phát tạo điều kiện, tăng cường phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người nông dân, Đảng đoàn Hội NDVN có 6 kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc và hiệu quả của Hội NDVN. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết 23, công tác lãnh đạo chỉ đạo các cấp Hội được Đảng đoàn Hội NDVN quán triệt và cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, hoạt động cụ thể, thiết thực. Giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nhận thức của người nông dân đã được nâng lên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như tư duy về phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế nông nghiệp còn thiếu, đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường, ý thức trong sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm còn kém…

Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Nguyễn Đình Khang cho biết: Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến đề xuất, bổ sung của Hội NDVN. Đồng thời, đề nghị Hội NDVN chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để đoàn khảo sát trình Ban Chấp hành T.Ư Đảng, trong đó cần chú ý thêm những vấn đề sau: Cần có đánh giá các chính sách đối với nông dân trong thời gian vừa qua; đánh giá các mô hình cụ thể như chương trình giảm nghèo, vấn đề về sự tham gia vào hệ thống chính trị trong đó có Hội ND, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong nông thôn…. Bên cạnh đó, cần nói rõ hơn về sự phối hợp với các tổ chức, liên kết 4 nhà…

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định: Đảng đoàn Hội NDVN sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết Nghị quyết số 23 để hoàn thiện báo cáo, tiếp tục cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào các chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp theo.