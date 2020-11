Đoàn ngoại giao các nước ASEAN và đối tác thăm "thủ phủ bò sữa" tại Nghệ An của Tập đoàn TH

Ngày 31/10, tại huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao của TH đã trở thành điểm gặp gỡ của Đại sứ, Đại diện ngoại giao của các quốc gia ASEAN và đối tác ASEAN.



Sự kiện đặc biệt này do Đại sứ quán Indonesia phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức, có sự hiện diện của các Đại sứ, Đại biện, Tham tán, người đại diện các cơ quan ngoại giao của các Quốc gia và vùng lãnh thổ: Cuba, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand…

Bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đón tiếp đoàn đại biểu ngoại giao các nước ASEAN.

Năm 2020 đánh dấu Việt Nam đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN, cũng là dịp tròn 25 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chủ đề của năm ASEAN 2020 là "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" với 5 trọng tâm ưu tiên, trong đó đặc biệt là "thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0".

Tại Lễ Khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi, với tâm thế là "Công dân ASEAN" mỗi người dân Việt Nam bằng hành động thiết thực của mình hãy là một sứ giả truyền thông điệp về một Việt Nam yêu hòa bình, hữu nghị, giàu lòng mến khách và luôn rộng mở vòng tay hợp tác.

Trên tinh thần đó, sự kiện Gặp gỡ Đại sứ ASEAN và Tập đoàn TH được tổ chức tại "thủ phủ bò sữa" của TH tại Nghĩa Đàn – Nghệ An mang ý nghĩa cụm trang trại này trở thành "đại sứ" giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, làm thay đổi bộ mặt kinh tế – xã hội của địa phương, đại diện thương hiệu quốc gia Việt Nam đến với các quốc gia ASEAN và đối tác ASEAN.

Đây là vinh dự của doanh nghiệp đang giữ vị trí dẫn đầu về thị phần sữa tươi sạch tại Việt Nam, nhân dịp doanh nghiệp kỷ niệm 10 năm dòng sữa tươi sạch TH true MILK có mặt trên thị trường – cũng là chặng đường 10 năm nỗ lực không ngừng vì sự hoàn mỹ trong từng giọt sữa của doanh nghiệp.

Chia sẻ với các Đại sứ và Đại diện ngoại giao của các nước, bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết, là một doanh nhân cũng như một người mẹ, bà cảm thấy mình phải có trách nhiệm đầu tư sản xuất sản phẩm sữa tươi sạch, an toàn, có chất lượng quốc tế cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam.

Đại sứ New Zealand bày tỏ niềm vui khi New Zealand là quốc gia đóng góp rất nhiều vào thành công của Tập đoàn TH.

Trong số các quốc gia ASEAN và đối tác ASEAN, Tập đoàn TH hiện đang có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với khá nhiều đối tác, trong đó có New Zealand, Mỹ, Úc.

Ông Tal Cohen - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH – đơn vị vận hành cụm trang trại đánh giá Mỹ là một trong những đối tác quan trọng của TH trong suốt 10 năm qua. Thức ăn gia súc và nguyên liệu sản xuất như cỏ, rơm, hạt bông và lúa mạch đen đã được TH nhập khẩu từ Mỹ từ năm 2011.

Các loại máy móc nông nghiệp của Mỹ cũng đã nhận được sự tin tưởng và hiện đang vận hành trên các cánh đồng rộng lớn của TH tại Nghệ An, Thanh Hóa. Đặc biệt, TH đã có 3 lần nhập giống bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) từ Mỹ…

Kim ngạch nhập khẩu 30 triệu USD của TH từ Mỹ tính đến thời điểm này có thể chưa lớn, song sẽ còn tăng rất mạnh trong thời gian tới.

Với New Zealand, Tập đoàn TH đã có 18 lần nhập khẩu giống bò sữa cao sản từ quốc gia này. Trang trại TH cũng sử dụng các chuyên gia và áp dụng quy trình thú y tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của New Zealand. Có thể nói, các đối tác tới từ New Zealand đã có những đóng góp không nhỏ cho các dự án của TH từ những ngày đầu tiên cho tới nay.

Với các quốc gia ASEAN, Tập đoàn TH có các hợp tác với các đối tác phân phối. Các sản phẩm sữa, chế phẩm từ sữa, nước trái cây TH đang hiện diện tại nhiều chuỗi siêu thị lớn ở các quốc gia ASEAN như Malaysia, Philippines, Cambodia.

Với khát vọng "đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới", Tập đoàn TH đầu tư sang Liên bang Nga từ năm 2015 trong bối cảnh nước Nga gặp khó khăn vì cấm vận, thiếu hụt lương thực, đặc biệt là các sản phẩm về sữa. Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp và một số dự án về thực phẩm của TH tại quốc gia này có tổng vốn đầu tư trong vòng 10 năm là 2,7 tỷ USD tại các địa điểm gồm tỉnh Moscow, tỉnh Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan và tỉnh Primorye (vùng Viễn Đông).



Trong khu vực Châu Á, TH không ngừng mở rộng thị trường. Tháng 10/2019, TH là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được Trung Quốc cấp mã giao dịch, chính thức được công nhận là đầy đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trao đổi với Đại sứ và Đại diện ngoại giao của các nước trong buổi gặp gỡ, bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH bày tỏ: "Tôi mong muốn các vị sẽ là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác giữa TH với đất nước các bạn, để chúng ta cùng nhau chia sẻ và gánh vác vì lợi ích chung. Thực tiễn đã chứng minh, trong khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng dịch bệnh thì các ngành mà chúng tôi đang đi chính là cứu cánh. Đó là nông nghiệp, phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sạch, chất lượng cao để tăng đề kháng; đó là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục để giúp người dân có thể lực và trí lực tốt hơn…".

Sự kiện Gặp gỡ Đại sứ ASEAN và Tập đoàn TH được tổ chức tại “thủ phủ bò sữa” của TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An là bước ngoặt để đưa sữa TH đến với các nước ASEAN.

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của TH có vốn đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD của TH nhanh chóng được triển khai. TH cũng là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam, xác lập Kỷ lục cụm trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao lớn nhất châu Á (năm 2015) với quy mô đàn bò lên tới hơn 45.000 con.

Từ thành công ở điểm đầu "thủ phủ bò sữa" Nghệ An, Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của tập đoàn TH đang được mở rộng tới nhiều tỉnh thành trong nước, từ Thanh Hóa, Lâm Ðồng, Kon Tum, Phú Yên… tới các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng và vẫn đang quy hoạch một số địa phương khác.

Tập đoàn TH đặt mục tiêu tới năm 2025 phát triển quy mô đàn bò sữa chăn nuôi tập trung trên toàn quốc lên đến 200.000 con.