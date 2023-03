Lộ trình bí mật

Đoàn xe không biển số băng qua đám cỏ lầy lội cạnh một sân chơi. Trên chiếc đu quay ngựa gỗ, lũ trẻ ngừng chơi. Cha mẹ của lũ trẻ và những cư dân khác của thành phố phía đông nam Zaporizhzhia - tụ tập xung quanh đoàn xe. Cửa xe mở tung, những nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí hạng nặng trong bộ đồ chiến trường tràn ra. Và sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky - nhà lãnh đạo thời chiến của Ukraine xuất hiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm một khu vực bị tên lửa tấn công ở Zaporizhzhia, Ukraine hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023. (Ảnh AP/Efrem Lukatsky)

Tuần này, ông Zelensky đã di chuyển khắp đất nước trong chuyến tàu kéo dài 48 giờ để động viên, khích lệ những người lính đang chiến đấu với lực lượng Nga trên tiền tuyến và cũng quan trọng không kém để trấn an những thường dân đang bị kẹt giữa 2 làn đạn. Tại sân chơi ở thành phố Zaporizhzhia này, cách tiền tuyến khoảng 50km, ông Zelensky đã đến để tận mắt chứng kiến hậu quả của cuộc tấn công của Nga làm hư hại hàng chục căn hộ một tuần trước.

Vụ tấn công xảy ra chỉ cách sân chơi và vòng quay ngựa gỗ vài bước chân. Một người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ tấn công được cho là phản ánh các mối đe dọa mà nhiều người Ukraine phải đối mặt hàng ngày khi các cuộc tập kích tên lửa vượt ra ngoài tiền tuyến.

Khi cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ 2, ông Zelensky lo ngại rằng cả thế giới bên ngoài lẫn những người Ukraine ở xa chiến tuyến đang bắt đầu trở nên chán nản trước thực tế chiến tranh khắc nghiệt hàng ngày.

Và vì thế ông ấy liên tục di chuyển khắp đất nước để đến trấn an, động viên, an ủi họ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến nhà ga xe lửa ở Trostianets ở vùng Sumy của Ukraine vào thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023. Ông Zelensky đã tăng cường các chuyến thị sát khắp các vùng chiến sự ở Ukraine khi cuộc chiến của Ukraine với Nga bước sang năm thứ 2. (Ảnh AP/Efrem Lukatsky)

“Cảm ơn vì các bạn đã không chỉ gặp tôi ở thủ đô (Kiev)”, Tổng thống Zelensky nói với các nhà báo của hãng tin AP, những người đã tháp tùng ông trên chuyến tàu.



Ông Zelensky hiếm khi đi thị sát với các phóng viên, nhà báo. Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết chuyến thị sát 2 đêm với đoàn phóng viên AP là chuyến đi dài nhất của ông Zelensky kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu.

Việc Tổng thống Zelensky đi thị sát khắp Ukraine là một bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt. Điểm đến của ông thường chỉ được tiết lộ sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đã di chuyển tới địa điểm khác. Theo yêu cầu của văn phòng tổng thống Ukraine, đoàn phóng viên AP phải giữ bí mật một số thông tin hậu cần về chuyến tháp tùng ông Zelensky vừa qua.

Lịch trình của ông Zelensky khá dày đặc và vì thế, cũng khá mệt mỏi. Ông rời Kiev vào tối Chủ nhật (26/3) trong bóng tối bao trùm để lên chuyến tàu xuyên đêm kéo dài 10 giờ đến thành phố đông nam của đất nước. Ở đó, ông đã có những chuyến thăm riêng tới các binh sĩ ở tiền tuyến, trao huy chương cho những người lính ốm yếu tại một bệnh viện địa phương và trò chuyện với người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử hàng đầu của Liên Hợp Quốc tại một nhà máy điện quan trọng chiến lược đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Tuyến đường sắt huyết mạch giữa chiến tranh

Phần lớn ông Zelensky di chuyển bằng tàu hỏa. Ông làm việc trên một toa khách được trang bị đặc biệt mà nhìn từ bên ngoài, nó không khác biệt với hàng loạt toa xe lửa khác thường xuyên di chuyển khắp đất nước Ukraine.

Các toa khác trong đoàn tàu hầu hết đều dành cho các cố vấn của ông Zelensky, nhân viên an ninh và nhân viên đường sắt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn của hãng tin AP trên chuyến tàu đi từ vùng Sumy đến Kiev, Ukraine vào thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023. (Ảnh AP/Efrem Lukatsky)

Trong suốt cuộc chiến, hệ thống đường sắt của Ukraine là huyết mạch quan trọng để vận chuyển người và hàng hóa trên khắp đất nước vào thời điểm giao thông hàng không thương mại bị đóng cửa còn giao thông đường bộ có nhiều rủi ro.



Các chuyến tàu chạy đúng lịch trình một cách đáng kể, bất chấp chiến sự. Những chuyến đi của ông Zelensky trong những tuần gần đây thường tiến gần hơn đến tiền tuyến hơn. Zelensky cho biết, đôi khi ông đẩy đội ngũ an ninh của mình vào tình huống khó xử, đặc biệt là khi ông khao khát được đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến và biết rõ những rủi ro mà họ phải đối mặt.

Nhưng ông không ở lâu một chỗ, ông thường chỉ đến thăm một địa điểm trong vòng chưa đầy một giờ.

"Tôi cũng phải nghĩ cho sự an toàn của họ", ông Zelensky nói về đội an ninh của mình. "Đó là lý do tại sao tôi cẩn thận hết mức có thể".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm một khu vực bị tên lửa tấn công ở Zaporizhzhia, Ukraine hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023. (Ảnh AP/Efrem Lukatsky)

Giống như ông Zelensky, nhiều lãnh đạo thế giới cũng đến thăm Ukraine bằng tàu hỏa. Một tấm áp phích bên trong một trong các cabin trên chuyến tàu của ông Zelensky cho biết “hơn 300 phái đoàn đã được đưa đến 'Thủ đô Dũng cảm (Kiev)' một cách an toàn”. Ở đây cũng có ảnh của các nhà lãnh đạo thế giới đã đến Ukraine bằng đường sắt bao gồm Tổng thốn Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ông Zelensky thừa nhận những thiệt hại đáng kể mà cuộc chiến đã gây ra cho người Ukraine. Ông nhấn mạnh, cuộc chiến đã buộc Ukraine, một nền dân chủ tương đối non trẻ, phải lớn lên nhanh chóng và học cách sẵn sàng chiến đấu.