Ngành dệt may teo tóp đơn hàng, lao động rơi rụng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu của Việt Nam trong quý I/2023 ước đạt 8,213 tỷ USD, giảm 24,6% so với quý I/2022. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng dệt may quý I/2023 đạt 7,1 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022 do ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu.

Bước sang tháng 4, tình trạng đơn hàng vẫn khó khăn. Cả 5 nhóm hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD của nước ta (điện thoại và linh kiện; giày dép; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị; dụng cụ phụ tùng khác) đều ghi nhận mức sụt giảm 5,9 - 19,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng dệt may giảm mạnh nhất 19,3%, xuống còn 9,571 tỷ USD.

Không chỉ giảm đơn hàng, trong quý I vừa qua, tình trạng lao động ngành dệt may bị cắt giảm cũng tiếp diễn khá nghiêm trọng.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý 1, cả nước có gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 người bị giãn việc. Trong đó, hơn 55% số lao động mất việc thuộc ngành dệt may.