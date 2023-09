Doanh nghiệp ngành xây dựng chưa qua cơn bĩ cực

Đến cuối tháng 8 năm 2023, ước tính giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam là 319.985 tỷ đồng, đạt 39,4% mục tiêu năm 2023. So với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 42,3% (8T22: 35,5%); trong đó, giải ngân trong nước đạt 292.187 tỷ đồng và giải ngân nước ngoài đạt 7.260 tỷ đồng, lần lượt đạt 40,1% và 25,9% kế hoạch.

Mặc dù việc hoàn thành kế hoạch tương đối chậm so với tiến độ nhưng con số tuyệt đối đã tăng trưởng lớn hơn đáng kể so với năm ngoái, từ 221.154 tỷ đồng lên 319.985 tỷ đồng (tăng 44,7% so với cùng kỳ).