Doanh nghiệp nông sản lớn tại Gia Lai được Bộ Công an gỡ phong tỏa

Ngày 30/11, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Bộ Công an vừa gỡ phong tỏa tài sản cho 20/762 công ty bị đơn vị này tạm dừng giao dịch tài sản, để phục vụ điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo tìm hiểu của PV, trong số các doanh nghiệp được gỡ phong tỏa tài sản có Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (trụ sở tại 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, vào tháng 10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Viện KSND Tối cao) đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an về việc nhận đơn Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Trụ sở Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: X.H

Trong đơn, doanh nghiệp này nêu rõ, đã ký kết một số hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), tài sản bảo đảm là bất động sản, tiền gửi và hàng hóa tồn kho luân chuyển. Hiện tại dư nợ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại SCB là hơn 71,1 tỷ đồng; mục đích vay vốn để liên kết thu mua cà phê của 10.000 hộ nông dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho rằng, việc tạm dừng giao dịch đối với tài sản thế chấp tại ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan điều tra đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động của công ty cũng như chuỗi liên kết với nông dân, hợp tác xã và khách hàng quốc tế vì doanh nghiệp không được giải ngân, không có hàng hóa để xuất khẩu, không tiêu thụ được nông sản cho nông dân.

Sau khi nhận được đơn, Viện KSND Tối cao đã chuyển đơn trên đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khẩn trương rà soát đối với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nếu không liên quan đến hành vi của các bị can trong vụ án thì tháo gỡ, hủy bỏ yêu cầu tạm dừng giao dịch để doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hợp pháp với ngân hàng, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp do ông Thái Như Hiệp (59 tuổi) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Đây là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn nhất của tỉnh Gia Lai.