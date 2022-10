Bộ Công an đề nghị tỉnh Long An xác định bất động sản liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan (Trương Muội) - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt tạm giam hôm 8/10. Ảnh: DV

Ngày 28/10, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT- P10 ngày 7/10/2022.

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2019, các bị can, cá nhân tại các công ty liên quan đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân. Các bị can, cá nhân trong vụ án trên hiện đang sở hữu hoặc ủy quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án, kịp thời ngăn chặn các cá nhân tẩu tán tài sản, đảm bảo công tác thu hồi tiền, tài sản trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An phối hợp cung cấp thông tin; khẩn trương rà soát đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, cũng như tình trạng pháp lý tài sản liên quan đến các bị can, cá nhân, công ty trong vụ án. Đồng thời tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho... phát sinh (nếu có) đối với nhà, đất trên cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến các dự án của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cho biết, giai đoạn 2015 – 2020, công ty này có xúc tiến, trao đổi 65 dự án, trong đó 35 dự án đã có chủ trương và 30 dự án chưa có chủ trương. Qua rà soát thực tế, có 5 dự án đang triển khai, chủ yếu là các dự án tái định cư nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Tuy nhiên, trong dữ liệu lưu trữ hệ thống trong các chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư đều do người khác đứng tên, không có tên bà Trương Mỹ Lan.