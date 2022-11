Gia đình cố Luật sư Trịnh Đình Thảo nhiều lần gửi đơn xin lại nhà

Ngày 13/10/2022, Công an TP.HCM đã có văn bản số 1980/PA04-Đ4 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Theo Công an TP.HCM, để phục vụ công tác điều tra, xác minh; phòng an ninh kinh tế - Công an TP.HCM đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường TP rà soát, xác định và cung cấp cho Công an TP thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước.

Song song với việc ban hành văn bản trên, Công an TP.HCM đã công bố danh sách các thửa đất liên quan đến Vạn Thịnh Phát, với tổng cộng 156 thửa đất. Đa số các thửa đất trong danh sách trên đều là những thửa "đất vàng", có vị trí đắt địa, tọa lạc trên địa bàn các quận như: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7 và huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trên thửa đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện đang tồn tại tòa chung cư cao tầng do Công ty Cổ phần địa ốc Kỷ Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh: Hoàng Hưng

Mới đây, theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, cơ quan chức năng đã xác định được thửa đất là nhà, đất số 192 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), phường 6, quận 3, TP.HCM, có nguồn gốc là nhà, đất của nhà cách mạng nổi tiếng, cố Luật sư (LS) Trịnh Đình Thảo (1901-1986). Tên ông Trịnh Đình Thảo được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Nhà, đất 192 NKKN thuộc Bằng khoán điền thổ số 391 Sài Gòn – Độc Lập, lập bộ ngày 27/4/1932 có nguồn gốc do LS Trịnh Đình Thảo đứng bộ (diện tích 2.445m2, xây dựng một nhà lầu và nhà phụ trên khu đất; tại thời điểm trích sao điền thổ vào năm 1993, chưa ghi nhận có sự di chuyển chủ quyền hoặc cầm cố cho ai).

Năm 1965, LS Trịnh Đình Thảo cho vợ chồng ông Trương Hy (là tư sản mại bản) thuê nhà, đất trên trong thời hạn 12 năm (năm 1977 hết hạn). Sau khi LS Trịnh Đình Thảo thoát ly tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam vào ngày 20/4/1968.

Ngày 12/7/1968, Tòa án quân sự của chế độ Sài Gòn – MT/LĐ/V3CT có Bản án số 069 xét xử vắng mặt, tuyên "tử hình và truyền tịch thâu toàn thể tài sản" của LS Trịnh Đình Thảo. Trong đó, có nhà, đất 391 Sài Gòn - Độc Lập (nay là 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM).

"Biên nhận tiền bán đấu giá" ngày 27/2/1939, thể hiện cố LS Trịnh Đình Thảo đã mua đấu giá thửa đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Hoàng Hưng

Sau ngày 30/4/1975, nhà, đất 192 NKKN do Nhà nước quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, từ tháng 5/1984 đến nay, cố LS Trịnh Đình Thảo và con trai Trịnh Đình Trí, cháu nội Trịnh Đình Đức đã nhiều lần gửi đơn đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và UBND TP.HCM để xin lại nhà, đất số 192 NKKN.

Song, việc xin lại nhà, đất trên đã không được cơ quan nào giải quyết. Trong khi đó, về phía UBND TP.HCM, từ tháng 11/1992, lại chuyển giao quyền quản lý khu nhà, đất trên cho… UBND quận 5 quản lý, sử dụng (mặc dù vị trí khu đất thuộc địa bàn quận 3). Ngày 7/12/1999, UBND TP.HCM ra quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với nhà số 192 NKKN (thuộc diện nhà cải tạo cho thuê, UBND quận 5 đã giao nhà, đất này cho Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 quản lý, sử dụng).

Luật sư Trịnh Đình Thảo (bìa phải) và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (giữa) - trong thời gian Luật sư Trịnh Đình Thảo thoát ly lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968. Ảnh: Tư liệu

Thửa đất nằm trong danh sách liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Gia đình LS Trịnh Đình Thảo cho rằng, việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà, đất 192 NKKN là trái với Quyết định số 11/CP ngày 14/4/1977 của Hội đồng Chính phủ, nên tiếp tục gửi đơn đòi trả lại nhà, đất.

Mặc dù nhà, đất 192 NKKK đã được UBND TP.HCM xác lập quyền sở hữu Nhà nước và đang bị gia đình cố LS Trịnh Đình Thảo đòi lại nhà; nhưng hiện nay, khu nhà, đất này lại được UBND TP.HCM giao cho một doanh nghiệp tư nhân khác là Công ty Cổ phần địa ốc Kỷ Nguyên, thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 7/10/2022. Ảnh: Bộ Công an

Công ty Cổ phần địa ốc Kỷ Nguyên đã thực hiện dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ". Hiện tại, trên khu đất 192 NKKN đang tồn tại tòa cao ốc 19 tầng đã xây dựng hoàn chỉnh. Trong khi đó, theo Công an TP.HCM thì nhà, đất 192 NKKN, P.6, Q.3, TP.HCM (New Pearl) nằm trong danh sách 156 thửa đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Được biết, trước khi công bố danh sách 156 thửa đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an - đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Bà Trương Mỹ Lan (sinh 1956) là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.