Nhiều doanh nghiệp phái Nam phấn khởi với những đơn hàng xuất khẩu đầu Xuân. Ảnh: Quốc Hải

Nhiều đơn hàng xuất khẩu ngay đầu năm

Trao đổi với Dân Việt, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, phấn khởi khoe công ty ông từ đầu năm đến nay ngày nào cũng xuất khẩu 30-40 container hàng nông sản gồm cà phê, hạt tiêu, hồi, quế… sang một số thị trường đúng tiến độ đã thỏa thuận với các đối tác.

"Việt Nam mỗi năm xuất khẩu 2 triệu tấn cà phê, 200.000 tấn tiêu thì phải có những doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Phúc Sinh mới đáp ứng được nhu cầu", ông Thông nói.

Theo chia sẻ của "vua hồ tiêu" Phan Minh Thông, năm nay ông dự đoán khả năng các ngành như may mặc, đồ gỗ, nội thất… khả năng sẽ sụt giảm mạnh về xuất khẩu, riêng ngành nông nghiệp thì bất chấp để đáp ứng nhu cầu lương thực - thực phẩm trên thế giới.

Về phần Phúc Sinh Group, kế hoạch năm 2023 sẽ tiếp tục phát triển sâu, tiếp cận thêm nhiều thị trường để mở rộng thị phần xuất khẩu. Song song đó, DN sẽ đầu tư xây dựng thêm 4 nhà máy sản xuất để bảo đảm năng lực sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu các đơn hàng.

"Trước mắt, trong năm nay sẽ có 2 nhà máy hoàn thành, đưa vào hoạt động; đến năm 2024 sẽ có thêm 2 nhà máy nữa. Chúng tôi đã nỗ lực lớn để đạt mức tăng trưởng hơn 35% trong năm 2022, mục tiêu năm nay là chinh phục mức 39%", ông Thông chia sẻ.

Sông Hương Foods bắt tay làm hàng để xuất khẩu ngay đầu năm. Ảnh: Quốc Hải

Ông Đặng Khánh Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên cũng hồ hởi cho hay, từ đầu năm 2023 đến nay đã ký hợp đồng được 3 đơn hàng xuất khẩu các sản phẩm bánh tráng.

Cụ thể, ngày 8/2 này sẽ có 1 đơn đi Trung Quốc với số lượng khoảng 1.900 thùng, đến ngày 13/2 sẽ có 1 đơn hàng đi Đài Loan và ngày 20/2 có 1 đơn đi Hàn Quốc. Mỗi đơn là 1 container 40 feet (khoảng 10 tấn).

"Tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu những ngày đầu năm mới giúp công ty tự tin mở rộng thị trường hơn nữa trong năm nay. Đặc biệt, với những thị trường cũ, Tân Nhiên đã ký được hợp đồng ổn định hàng tháng rồi và mục tiêu năm nay là sẽ mở rộng ra những thị trường mà Tân Nhiên chưa chinh phục được", ông Duy chia sẻ.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), năm 2023, các ngành hàng nông sản tươi sống của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa biên giới, gỡ bỏ chính sách "Zero Covid-19".

Trong đó, xuất khẩu những mặt hàng giá trị cao như cua, tôm hùm, tôm sú, tôm thẻ đã khôi phục mạnh ngay sau khi Trung Quốc mở cửa giao thương trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Founder tương ớt Chilica kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Tomcare, cũng chia sẻ, công ty đang làm một container sản phẩm tương ớt Chilica cho thị trường Công hòa Séc và dự kiến sẽ xuất khẩu trong khoảng 1 tuần tới.

"Đây là đơn hàng được ký từ trước tết và hiện đang được chúng tôi bắt tay làm gấp rút để giao cho khách hàng", ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, ngoài đơn hàng trên, Tomcare cũng đang song song làm thêm 1 đơn hàng cho các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Còn một số đơn hàng ra các thị trường khác thì vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, chưa chốt.

Dự báo về tính khả quan của thị trường xuất khẩu năm nay, Founder tương ớt Chilica cũng chia sẻ thêm: "Do năm ngoái là năm đầu tiên nhưng tương ớt Chilica đã xuất khẩu sang được 5 nước và hiện tại thì cả 5 nước này cũng tiếp tục lấy lại sản phẩm rồi. Ngoài ra, do công tác tiếp thị tốt nên hiện nhiều đối tác nước ngoài đã biết đến sản phẩm của DN nên năm nay chắc chắn sẽ có lợi thế về mặt xuất khẩu hơn".

Riêng thị trường nội địa thì năm nay có thể sẽ chỉ ổn định như năm ngoái chứ không có nhiều nổi bật, do sản phẩm tương ớt Chilica còn khá mới nên sản lượng có thể sẽ tăng đều đều thôi chứ không nhanh như kỳ vọng.

Ông Phạm Quang Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony, cho hay đã chính thức ký hợp đồng xuất khẩu một container 20 feet hàng may mặc.

"Hiện đối tác với Dony cũng đang bàn thảo thêm về một số mặt hàng khác, triển vọng là khá tốt. Theo như phản hồi từ phía đối tác thì khả năng sẽ ký tổng công được 3 container 20 feet trong năm nay chỉ riêng với đối tác này", ông Quang Anh bật mí.

Vẫn còn nhiều thách thức chờ đón

Thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân một phần do tháng 1 có kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhưng bên cạnh đó là do số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo tháng 1/2023 giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, làm giảm 7 điểm % trong mức tăng chung.

Trước đó, trong báo cáo về kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 1/2023 được Tổng cục Thống kê công bố vào cuối tháng 12/2022 cũng cho thấy, có 31,5% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2023 tốt hơn quý 4/2022; 37,3% doanh nghiệp cho rằng giữ ổn định và 31,2% doanh nghiệp đánh giá sẽ khó khăn hơn.

Đối với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 1/2023 so với quý 4/2022, có 24% doanh nghiệp dự báo tăng; 42,7% cho biết giữ nguyên và 33,3% doanh nghiệp dự báo giảm.

Ngoài ra, theo thống kê, đến hết tháng 1/2023, trên 500 doanh nghiệp đã bị cắt giảm đơn hàng. Trong đó tập trung ở các ngành nghề như: 25-30% ở ngành da giày; 20-30% ở ngành dệt may; 50% ở ngành công nghiệp; 70% ở ngành chế biến gỗ ...

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều động lực để thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2023. Trong đó, việc Việt Nam có Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với trên 60 thị trường là điểm cộng quan trọng để doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, tận dụng ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là phải nỗ lực cải thiện, nâng cao năng lực cũng như chuẩn bị kế hoạch bài bản để tận dụng tối đa cơ hội thị trường và ưu thế lớn từ các FTA thế hệ mới.