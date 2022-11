Doanh số Tivi, máy chiếu tăng chóng mặt mùa World Cup

e gửi 1 số thông tin thị trường TV, máy chiếu mùa WC ạ Doanh số TV các năm trước tăng mạnh trước khi bắt đầu giải đấu khoảng 2 tuần, nhưng năm nay đến sát & tận ngày diễn ra WC doanh số mới ghi nhận sự tăng trưởng.

Doanh số Tivi, máy chiếu tăng mạnh mùa World Cup

Chia sẻ với Dân Viêt, đại diện CellphoneS - ông Nguyên Lạc Huy cho biết, thời điểm bắt đầu diễn ra World Cup, nhu cầu mua sắm Tivi, máy chiếu của người dân tăng mạnh so với thời điểm đầu tháng 11/2022.

Doanh số Tivi, máy chiếu tăng mạnh mùa World Cup. Ảnh CPS.

"Tại hệ thống CellphoneS, những ngày gần đây ghi nhận doanh số Tivi theo ngày tăng 50-70% so với đầu tháng 11/2022 do nhu cầu xem bóng đá mùa World Cup. Theo đó, các sản phẩm bán chạy chủ yếu là Tivi kích thước lớn >= 55 inch của các thương hiệu Xiaomi và Samsung.

Bên cạnh đó, số lượng máy chiếu bán ra đã sấp xỉ tăng 3 lần so với ngày thường. Trong đó, phân khúc tầm trung, cao cấp tầm 8 đến 15 triệu được nhiều người săn đón và lựa chọn nhất. Đặc biệt, mã hàng đang ghi nhận tình trạng cháy hàng như Freestyle....Đây là năm ghi nhận số lượng máy chiếu lớn tăng kỉ lục như vậy, tỉ lệ mấy chiếu bán ra so với tivi ở mức 15-20%. Trung bình, cứ 10 Tivi bán ra thì có 2 máy chiếu. Tuy nhiên, trong 1 tuần trở lại đây thì doanh số máy chiếu tăng mạnh, tỉ lệ so với Tivi đang tăng lên ~ 30%", ông Huy chia sẻ.

Ở một số hệ thống bán lẻ điện máy như Điện máy xanh, MediaMart... nhu cầu mua Tivi, máy chiếu mùa World Cup cũng tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng cho biết, so với những mùa World Cup trước, lượng mua chưa thực sự đột phá.

Anh Long Nguyễn - Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ: "Xem bóng đá thường phải có đông anh em bạn bè chứ ở nhà một mình xem buồn nên những trận cầu đinh tôi và nhóm bạn thường ra quán nhậu xem để có không khí hơn".

Tăng khuyến mại kích cầu, xả hàng tồn

Tăng khuyến mại kích cầu, xả hàng tồn. Ảnh CPS.

Ngoài việc bổ sung những mẫu Tivi, máy chiếu mới, phù hợp với nhu cầu và tài chính của người dùng, các đại lý bán lẻ cũng không ngừng triển khai những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng và xả hàng tồn kho.

Theo ông Lạc Huy, trong thời gian này, CellphoneS hiện cũng đang tung ra nhiều chương trình tặng quà, giảm giá cho khách hàng mua các sản phẩm Tivi, máy chiếu. Đây cũng là một phần nguyên nhân giúp doanh số bán các sản phẩm này tăng mạnh.

Ghi nhận của Dân Việt, từ ngày 25-17/11/2022, các đại lý đều triển khai ngày Black Friday với hàng loạt các mặt hàng giảm giá, tặng quà.

Tại CellphoneS, nhiều dòng điện thoại trong diện Black Friday như Samsung Galaxy Z Fold3 5G giảm từ 41,99 triệu đồng xuống 23,990 triệu đồng, một số dòng điện thoại Oppo, Xiaomi cũng ghi nhận mức giảm 2-3 triệu đồng.

Trong khi đó, phụ kiện cũng giảm 3-4 triệu đồng những mẫu tai nghe không dây, sạc dự phòng đời cũ để xả hàng tồn kho.

Dòng Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7002 giảm 3 triệu đồng còn 10,39 triệu đồng, máy chiếu mini Wanbo T6R Max Full HD giảm 1,8 triệu đồng còn 6,19 triệu đồng.

Bên cạnh đó, còn nhiều mặt hàng điện tử, thiết bị di động thông minh cũng ghi nhận mức giảm 2-5 triệu đồng tùy sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, mua sắm các sản phẩm Tivi, máy chiếu, người dùng có thể liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc tham khảo trên trang chủ của các đại lý bán lẻ.