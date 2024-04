Doanh thu FPT quý 1 năm 2024: Lãi ròng gần 1.800 tỷ đồng, dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài thắng thầu lớn

Quý 1 năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 14.093 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.416 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,7% so với năm trước.

Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài thắng thầu 15 đơn hàng lớn trên 5 triệu USD

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 8.472 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,8% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận quý 1 năm 2024 của tập đoàn FPT vượt kế hoạch.

Tiếp tục đà tăng từ năm 2023, quý 1 năm 2024, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng 28,4%, đạt 6.999 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 44,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Đáng chú ý, với vị thế mới là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu, FPT liên tục thắng thầu 15 dự án lớn (trên 5 triệu USD mỗi dự án) ngay trong 3 tháng đầu năm 2024, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong Quý 1 năm 2024 đạt 2.956 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.472 tỷ đồng (tăng 4,6% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 41 tỷ đồng (tăng 130,1% so với cùng kỳ). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 498 tỷ đồng (tăng 89,3% so với cùng kỳ) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp tục đà tăng trưởng bền vững

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1% và LNTT đạt 805 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh thành trên cả nước, lĩnh vực Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.776 tỷ đồng.