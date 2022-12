Doanh thu giảm 10 tỷ USD, ông chủ Facebook chỉ trích Apple gay gắt

Andrew Ross Sorkin nói chuyện với Giám đốc điều hành và người sáng lập Meta, Mark Zuckerberg trong Hội nghị thượng đỉnh về DealBook của Thời báo New York trong Phòng Appel tại Trung tâm Jazz At Lincoln vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố New York. Ảnh: @AFP.