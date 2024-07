Doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ ở Long An trong tháng 6 đạt gần 600 tỷ đồng

Doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ bến bãi ở Long An tăng trong tháng 6

Thông tin tới PV Dân Việt, Cục Thống kê tỉnh Long An cho biết: Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ bến bãi trong tháng 6 năm 2024 ước đạt 585,29 tỷ đồng, tăng 2,95% so tháng trước và tăng 21,34% so cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 71,71 tỷ đồng, tăng 7,71% so tháng trước và tăng 21,20% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 277,25 tỷ đồng, tăng 2,13% so tháng trước và tăng 26,69% so cùng kỳ.

Thống kê doanh thu vận tải hàng hóa ở Long An 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: CTK

Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 2.098,88 nghìn lượt người, tăng 6,66% so tháng trước và tăng 12,61% so cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 48.846,03 nghìn lượt người.km, tăng 6,47% so với tháng trước và tăng 10,60% so cùng kỳ.

Khối lượng vận tải hàng hóa ước đạt 1.550,15 nghìn tấn, tăng 1,78% so tháng trước và tăng 8,56% so cùng kỳ; luân chuyển được 57.273,32 nghìn tấn.km, tăng 0,94% so tháng trước và tăng 6,47% so cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê Long An, doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ bến bãi quý II năm 2024 ước đạt 1.696,48 tỷ đồng, tăng 5,97% so quý trước và tăng 20,85% so cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 207,39 tỷ đồng, tăng 8,71% so quý trước và tăng 26,84% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 802,99 tỷ đồng, tăng 7,10% so quý trước và tăng 19,16% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hành khách ước 6.109,64 nghìn lượt người, giảm 4,27% so quý trước và tăng 18,95% so cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 141.744,37 nghìn lượt người.km, giảm 1,58% so quý trước và tăng 14,93% so cùng kỳ.

Khối lượng vận tải hàng hóa ước đạt 4.653,10 nghìn tấn, giảm 11,31% so quý trước và tăng 2,44% so cùng kỳ; luân chuyển được 173.641,46 nghìn tấn.km, giảm 16,18% so quý trước và tăng 1,61% so cùng kỳ.

"Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ bến bãi ước đạt 3.297,38 tỷ đồng, tăng 21,19% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 398,17 tỷ đồng, tăng 36,13%; vận tải hàng hóa là 1.552,78 tỷ đồng, tăng 15,17%.

Khối lượng vận chuyển hành khách là 12.491,58 nghìn lượt người, tăng 23,86% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hành khách là 285.762,82 nghìn người.km, tăng 23,66%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa là 9.899,51 nghìn tấn, tăng 3,92% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa là 380.794,22 nghìn tấn.km, tăng 2,39%", Cục Thống kê Long An thông tin.

Tổng thu ngân sách ở Long An đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 45,23% so với cùng kỳ

Cục Thống kê tỉnh Long An cho hay: Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 19/6/2024 đạt 13.718,18 tỷ đồng, bằng 64,44% dự toán giao và tăng 45,23% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 11.820,66 tỷ đồng, bằng 66,79% dự toán giao và tăng 48,84% so cùng kỳ (thu xổ số kiến thiết 1.117,45 tỷ đồng, bằng 59,12% dự toán giao và tăng 9,82% so cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.897,52 tỷ đồng, bằng 52,86% dự toán giao và tăng 26,16% so cùng kỳ.

Thống kê tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 ở Long An. Ảnh: CTK

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.858,01 tỷ đồng, bằng 51,64% dự toán giao và tăng 0,88% so cùng kỳ.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 5.435,42 tỷ đồng, bằng 84,13% dự toán giao và giảm 10,72% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 4.421,81 tỷ đồng, bằng 44,26% dự toán giao và tăng 20,09% so cùng kỳ.

Đối với tiền tệ, theo Cục Thống kê Long An, tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 6/2024 ước đạt 107.450 tỷ đồng, tăng 3,09% so với đầu năm và tăng 8,98% so cùng thời điểm năm trước; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 139.876 tỷ đồng, tăng 5,09% so với đầu năm và tăng 12,76% so cùng thời điểm năm trước; nợ xấu 2.341 tỷ đồng, tăng 42,48% so với đầu năm và tăng 57,33% so với cùng thời điểm năm trước.