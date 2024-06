Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An phát triển ì ạch, vì sao?

Ban Quản lý Khu kinh tế Long An cho biết, đơn vị này vừa thực hiện các thủ tục đấu thầu, mời gọi đầu tư hạ tầng bến bãi, khu thương mại, dịch vụ, vận chuyển, đồng thời triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu trạm kiểm soát. Khi quy hoạch được phê duyệt, Long An sẽ triển khai đấu giá đất công, triển khai các dự án theo quy định.



Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An). Ảnh: Thiên Long

Theo UBND tỉnh Long An, việc đầu tư xây dựng, phát triển đưa cửa khẩu Bình Hiệp không chỉ giúp thay đổi hoạt động biên mậu ở biên giới Tây Nam mà còn thúc đẩy nhiều địa phương biên giới như: thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng cùng phát triển.

Theo Hải quan cửa khẩu Bình Hiệp, trung bình một ngày đêm có gần 60 xe container đến làm thủ tục hải quan, chờ xuất hàng qua cửa khẩu sang Campuchia. Tuy nhiên, hiện tại cửa khẩu không có bãi đậu xe, phương tiện dừng đổ dưới lề đường dọc Quốc lộ 62. Đây cũng là điều bất lợi, dễ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thông tin, đơn vị phải bố trí nhân viên làm thêm nhiệm vụ thu gom rác thải: vỏ cơm hộp, ly nước của các tài xế, phụ xe ở cổng cửa khẩu đến Đồn Biên phòng.

Để đảm bảo vệ sinh, trật tự giao thông các lực lượng cửa khẩu thường xuyên nhắc nhở các doanh nghiệp vào các thời điểm lượng xe về đông khi chờ làm thủ tục thông quan thì cho xe đậu xe gọn gàng, nhưng không dễ.

Quốc lộ 62 dài 77km, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối liền quốc lộ 1 từ trung tâm TP.Tân An về vùng Đồng Tháp Mười, tiếp giáp khu vực biên giới Campuchia. Ngoài ra còn có tuyến quốc lộ N2 kết nối với TP.HCM, Long An với các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa từ miền Tây đi về TP.HCM, miền Đông Nam bộ.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, Quốc lộ 62 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ hẹp lại hư hỏng do áp lực giao thông từ các địa phương trong khu vực đi về qua tuyến đường này.

Nhiều đoạn thuộc Quốc lộ 62 nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thiên Long

Chính vì vậy, theo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, muốn cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thật sự nhộn nhịp, cần nhanh chóng đầu tư mở rộng tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 62 từ TP. Tân An về thị xã Kiến Tường.

Quốc lộ 62 đoạn qua huyện Thủ Thừa rất hẹp thường xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Thiên Long

So với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc lộ 62 thời gian qua không đủ năng lực đáp ứng. Trong các dịp lễ, tết, đây cũng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Chính phủ đã có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tuyến Quốc lộ 62.

Theo dự kiến, Quốc lộ 62 hiện hữu sẽ được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng với mặt đường rộng 11m gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ sẽ có mặt cắt ngang theo hiện trạng. Riêng đoạn qua thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh sẽ làm mới tuyến tránh từ Km 41+100 - Km 49+150.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 sẽ được khởi công năm 2025.