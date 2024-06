Hàng loạt dự án lớn ở Long An nằm im không hoạt động, chính quyền vào cuộc kiểm tra

Dự án được phê duyệt chủ trương gần 20 năm còn trên giấy

Ngày 29/6, UBND Long An cho hay, các dự án được kiểm tra, giám sát đều được phê duyệt chủ trương từ 7 năm trở lên. Nhưng cũng có dự án kéo dài gần 20 năm đều chậm tiến độ triển khai, phải gia hạn nhiều lần vẫn chưa hoàn thành.

"Các dự án chậm tiến độ do ách tắc khâu giải phóng mặt bằng, không thể triển khai được các bước tiếp theo. Một số vướng mắc cụ thể là, người dân không đồng thuận về giá, không tìm được chủ đất, tranh chấp đất đai, thừa kế...", UBND tỉnh Long An đánh giá.

Một dự án trên giải phóng mặt bàng nhiều năm vẫn chưa triển khai các bước đầu tư tiếp theo ở huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Một vấn đề khác là công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa được chặt chẽ, chưa có sự thống nhất giữa đơn vị giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư để cùng thỏa thuận xử lý các vấn đề phát sinh. Có dự án chậm thực hiện các thủ tục xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, giấy phép, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính...

Nhiều dự án thiếu giám sát, chưa quyết liệt trong đề xuất thu hồi dự án. Nguyên nhân một phần do cơ sở pháp lý theo quy định về thu hồi chấm dứt hoạt động của dự án của Luật Đầu tư chưa rõ ràng, đặc biệt là dự án được cấp thẩm quyền cho phép gia hạn.

Một dự án đang được triển khai thực hiện đồng bộ giữa nhà đầu tư và chính quyền. Ảnh: Thiên Long

10 dự án diện tích "khủng" phải kể đến: Khu tái định cư giai đoạn 2, diện tích 110ha tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa); Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân tại xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc); Các dự án tái định cư tại huyện Cần Đước của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao; Khu dân cư Gò Đen, tại xã Phước Lợi; Khu dân cư Phước Lợi – Hải Sơn tại xã Phước Lợi; Khu dân cư - thương mại chợ mới Bến Lức tại thị trấn Bến Lức; Mở rộng nhà máy Thép Long An tại xã Long Hiệp; Khu dân cư trung tâm thị trấn Bến Lức; Khu tái định cư và nhà vườn giai đoạn 2, 3 tại xã Thạnh Đức (đều của huyện Bến Lức); Khu dân cư đối diện Bệnh viện Đa khoa Long An tại phường 3, TP.Tân An.

Giám sát để xử lý nhiều vấn đề liên quan nhà đầu tư

Dự án mở rộng tuyến đường kết nối vùng đang được triển khai ở huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Qua kiểm tra rà soát,, UBND tỉnh Long An phát hiện một số nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, chưa chủ động liên hệ các cơ quan để thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, giao cho thuê đất...

Có dự án bị xử phạt do vi phạm trong quá trình hoạt động. Cụ thể: Dự án của Công ty cổ phần địa ốc 6, Công ty CP Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An tại Bến Lức, Công ty ADC tại TP.Tân An,...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã chỉ đạo, các sở ngành, UBND cấp huyện có dự án đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo vấn đề phát sinh vướng mắc.

Đồng thời tăng cường thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát dự án. UBND cấp huyện xem xét, đề xuất và cam kết xác định thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh yêu cầu chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đề xuất gia hạn tiến độ đối với dự án khi bảo đảm theo quy định, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chủ trương sử dụng đất lúa đối với các dự án; xử lý dứt điểm về đất đai các dự án vi phạm; khẩn trương triển khai các kết luận các thanh tra liên quan về đất đai.