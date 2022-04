Doctor Strange phần 2 bị cấm chiếu tại Ả Rập Xê Út vì lý do khó ngờ

Bộ phim Doctor Strange phần 2 - Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Marvel sẽ không được công chiếu ở Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác do có một nhân vật trong phim là người đồng tính.

Theo nguồn tin của Variety, đơn vị chuyên kiểm duyệt phim tại Ả Rập Xê Út đã không cấp giấy phép phát hành bộ phim tại vương quốc này. Những yêu cầu thay đổi nội dung phim cho phù hợp đã không được Disney chấp thuận.

Phần 2 của bộ phim Doctor Strange do Sam Raimi làm đạo diễn có Benedict Cumberbatch đóng vai nhân vật chính. Bên cạnh đó, "siêu phẩm" có sự góp mặt của anh hùng mới America Chavez, do ngôi sao The Baby-Sitters Club Xochitl Gomez thủ vai. Nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận trong phim được cho là đồng tính, đúng với nguyên bản được miêu tả trong truyện tranh Marvel.

Doctor Strange phần 2 bị cấm chiếu tại Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Variety).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 6/5, ban đầu dự kiến phát hành ở Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác vào ngày 5/5. Nhưng trong khu vực này, các bộ phim liên quan hoặc chứa các khái niệm, cảnh tình dục, đồng tính và tôn giáo là các vấn đề thường xuyên được cắt giảm để tuân thủ quy tắc kiểm duyệt. Trong trường hợp này, Disney không muốn hoặc không thể thực hiện các chỉnh sửa theo yêu cầu của đơn vị kiểm duyệt.

Cơ quan kiểm duyệt ở Ả Rập Xê Út gần đây cũng không đồng ý công chiếu phim Eternals của Marvel, sau khi Disney từ chối thực hiện các chỉnh sửa bao gồm nụ hôn đồng giới và West Side Story cũng cùng chung số phận.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là bộ phim theo chân Doctor Strange khi anh ta cố gắng khống chế hậu quả của phép thuật bẻ gãy đa vũ trụ được sử dụng trong phim Spider-Man: No Way Home khiến những kẻ phản diện từ khắp đa vũ trụ tràn vào dòng thời gian trung tâm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bộ phim cũng lấy bối cảnh sau các sự kiện của WandaVision và Loki.

Doctor Strange xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel lần đầu tiên năm 2016 và từ đó đến nay liên tục trở lại trong Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và mới đây là Spider-Man: No Way Home.