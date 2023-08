Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với công an tỉnh Cà Mau bắt đối tượng Sơn Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với công an tỉnh Cà Mau bắt đối tượng cố ý gây thương tích

Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TP.HCM) đã phối hợp với Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bắt đối tượng tên Hữu Sơn, sinh năm 1993, ngụ tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sơn bị công an truy tìm để phục vụ điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.