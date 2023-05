Huế: Yêu cầu chủ các quán bar, pub beer ký cam kết sau các vụ cố ý gây thương tích

Ngày 22/5, Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị quán triệt về công tác đảm bảo an ninh trật tự đến chủ các quán bar, pub beer trên địa bàn thành phố.



Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị quán triệt về công tác đảm bảo an ninh trật tự đến chủ các quán bar, pub beer trên địa bàn thành phố. Ảnh: C.Q.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có 15 cơ sở kinh doanh bar, pub beer, tập trung chủ yếu tại phường Phú Hội, Phú Nhuận, Xuân Phú… Các loại hình dịch vụ kinh doanh này tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự như xảy ra cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trật tự đô thị, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếng ồn, sử dụng ma túy, vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy…

Trong thời gian vừa qua, tại một số quán bar, pub beer trên địa bàn thành phố đã để xảy ra các vụ cố ý gây thương tích. Các vụ việc này không những gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của khách, nhân viên, mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Huế yêu cầu chủ các quán bar, pub beer ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự sau khi xảy ra các vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: C.Q.

Để đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Huế yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh cam đoan, cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp khi có vụ việc xảy ra.

Công an thành phố Huế cũng yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh bar, pub beer cam kết nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ bảo vệ, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn của khách hàng nhằm ngăn chặn, hòa giải, không để xảy ra cố ý gây thương tích.

Các cơ sở kinh doanh này cũng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng khách hàng mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ, các tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy, độ ồn âm thanh…