Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng, ít ai biết, Ngọc Hân từng là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đạt nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa sinh viên 2005, Miss THPT Trần Nhân Tông…

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010. (Ảnh: BTC)

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân không chọn con đường dấn thân vào showbiz mà chăm chỉ, lặng lẽ với các công tác từ thiện, xã hội. Sau 12 năm đăng quang, Ngọc Hân vẫn luôn chứng minh mình xứng đáng với chiếc vương miện. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, theo đuổi con đường trở thành nhà thiết kế áo dài và nói không với scandal. Hình ảnh của cô cũng gắn với tà áo truyền thống và luôn toát lên vẻ nữ tính và dịu dàng.

Người đẹp cũng gây chú ý bởi chuyện tình đẹp bên bạn trai đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Ngọc Hân là người khá kín tiếng, cô và bạn trai có 11 năm hẹn hò hạnh phúc, không ồn ào. Mới đây, trong ngày 27/11, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phạm Phú Đạt được diễn ra thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2010 được trang trí cầu kỳ và tinh tế, được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Không gian lễ hỏi được trang trí bằng hơn 500 đoá hoa sen trắng. Được biết, số lượng hoa sen do ê-kíp đặt trước một tháng và chăm sóc tại đầm vì tháng 12 đã hết mùa sen ở miền Bắc.

Hoa hậu Ngọc Hân hạnh phúc bên ông xã trong ngày ăn hỏi. (Ảnh: NVCC)

Chú rể Phú Đạt mặc áo dài trắng thêu hoạ tiết chim hạc. Cô dâu cũng mặc áo dài trắng ton sur ton với chú rể, có thêu thêm hình hoa sen bên cạnh chim hạc. Lễ ăn hỏi diễn ra trong không khí ấm cúng. Sau lễ ăn hỏi, Ngọc Hân thực hiện nghi thức xin dâu trong sáng 27/11.

Được biết, Hoa hậu Ngọc Hân và hôn phu cũng đang cùng nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây.

Á hậu 1 Hoàng My

Hoàng My là người đẹp giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau đó, cô tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 và Hoa hậu Thế giới. Đang ở thời kỳ đỉnh cao, rực rỡ nhất, Hoàng My từ bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình. Á hậu Hoàng My năm nay đã bước sang tuổi 33 tuổi, cô đã đi qua hơn 20 quốc gia, đọc cả ngàn cuốn sách. Tuy nhiên, khi nhắc về cuộc sống riêng tư, Á hậu Hoàng My vẫn quyết tâm chọn cho mình cuộc sống độc thân.

Á hậu Hoàng My và con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Phillip Nguyễn từng có mối tình đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: ST)

Hoàng My từng chia sẻ: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn ở thời điểm hiện tại làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".

Lý giải về lý do lựa chọn cuộc sống độc thân, Hoàng My tâm sự, cô cũng đã từng yêu, từng đau khổ khi tình yêu tan vỡ và rồi lại yêu cuồng nhiệt. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô chỉ muốn hướng tình yêu cho những mảnh đời đang cần mình, như một sự an ủi, một nguồn động lực và tình yêu cho mẹ thiên nhiên.

Á hậu Hoàng My chọn cuộc sống độc thân, cô chăm chỉ đi từ thiện và làm các hoạt động xã hội. (Ảnh: FBNV)

Trong quá khứ, Á hậu Hoàng My và con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Phillip Nguyễn từng công khai mối quan hệ tình ái vào năm 2012 sau 2 năm gắn bó. Tuy nhiên, năm 2013, người hâm mộ bất ngờ khi họ thông báo chia tay. Á hậu Hoàng My cũng là mối tình nổi tiếng nhất Philip Nguyễn công khai trước khi quyết định tổ chức đám cưới với bạn gái Linh Rin.

Á hậu 2 Thuỳ Trang

Thuỳ Trang giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, Thuỳ Trang đang là sinh viên khoa Quản trị du lịch - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi đăng quang, Thuỳ Trang tiếp tục sự nghiệp học tập và không tham gia hoạt động trong giới giải trí như Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu 1 Hoàng My.

Hoa hậu Ngọc Hân trong ngày vui của Á hậu Thuỳ Trang. (Ảnh: ST)

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, năm 2013 Thuỳ Trang lên xe hoa với doanh nhân trẻ Đông Cương. Cô và ông xã tổ chức hôn lễ tại một khách sạn lớn ở Hà Nội với sự tham dự của nhiều người bạn thân từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi lễ cưới tổ chức, người đẹp chuyển vào TP HCM sinh sống và làm việc, đồng thời dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

Chân dung cô dâu Thuỳ Trang và ông xã doanh nhân trong ngày cưới. (Ảnh: ST)

Sau 12 năm, Á hậu Thùy Trang vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện của bạn bè thân thiết.