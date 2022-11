Ngọc Lan kể chuyện đóng vai "gái làng chơi", say xỉn trong "Mẹ rơm"

Ngọc Lan đóng vai Hồng - một gái làng chơi "giải nghệ" trong phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Trải qua rất nhiều dạng vai diễn khác nhau, Ngọc Lan có cách nào để tạo được dấu ấn riêng cho các nhân vật của mình?



- Trước đây khi còn trẻ tôi chỉ làm tất cả mọi thứ theo bản năng. Mỗi khi đọc kịch bản tôi thường diễn theo bản năng. Sau này, khi tới một độ tuổi nhất định và có thêm nhiều trải nghiệm ở cuộc sống, tôi mới bắt đầu có sự thay đổi. Thay vì diễn theo bản năng, tôi sẽ cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ với từng vai diễn và kịch bản mà mình được nhận.

Tôi luôn quan niệm rằng, mình phải làm mới từng vai diễn, tránh sự trùng lặp trong cách diễn và tính cách của từng nhân vật để khán giả không cảm thấy nhàm chán với vai của mình. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình để khán giả biết rằng: Ngọc Lan đã thực sự đầu tư cho vai diễn này. Đó là mục tiêu mà tôi luôn theo đuổi. Chính vì thế nên giờ đây tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn cho quá trình nhập vai vào các dự án tôi tham gia. Tôi nghĩ rằng chỉ có như vậy thì khán giả mới thương mình hoài.

Ngọc Lan có nhiều cảnh diễn chung với Thái Hòa. Ảnh: NVCC

Chắc hẳn chị đã áp dụng điều này với vai diễn của mình trong phim Mẹ rơm?

- Bộ phim Mẹ rơm cũng làm một dự án phim khiến tôi rất suy nghĩ. Thậm chí, đến sát ngày bấm máy, tôi vẫn còn trăn trở với vai diễn của mình. Tôi được tiếp cận với kịch bản Mẹ rơm từ 6 năm trước. Đó là những ngày đầu khi đạo diễn Nguyễn Phương Điền chấp bút phim Mẹ rơm. Khi đó, anh đã chia sẻ với tôi về dự án này. Do đó, tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản.

Tôi vẫn nhớ chính xác là ba ngày trước khi quay, tôi chỉ nghĩ đến vai Hồng của Mẹ rơm. Tất cả tuyến nhân vật nữ trong phim đều không phải tuyến chính mà những nhân vật này chỉ là vai đệm, làm nền cho các nhân vật nam trong phim. Do đó, tôi luôn trăn trở phải làm sao để khán giả nhớ đến vai diễn và tính cách nhân vật của mình.

Tôi đã dành thời gian để tìm kiếm, lựa chọn trang phục phù hợp với vai diễn. Đặc biệt, tôi cần tìm ra điểm rơi của nhân vật để tô điểm cho vai diễn của mình. Làm sao để khán giả thấy được sự đổi mới trong cách diễn và thu hút khán giả nhớ đến mình. Đó là những gì tôi đã làm với dự án phim Mẹ rơm.

Ngọc Lan mất 3 ngày suy nghĩ về vai Hồng trước khi bấm máy phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Được biết, bộ phim Mẹ rơm là một kịch bản rất tâm huyết của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Vậy trong quá trình quay, đạo diễn đã đặt ra những yêu cầu nào trong cách làm việc và diễn xuất với từng thành viên của đoàn phim?

- Trong dự án lần này, anh Điền đã quy tụ được rất nhiều gương mặt diễn viên tài năng, giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, đây là ê-kíp đã có thời gian làm việc và hợp tác chung cùng anh Điền. Vì thế anh rất hiểu tính cách, suy nghĩ và điểm mạnh của từng người. Đó là một thuận lợi lớn.

Các diễn viên tham gia trong phim đều là những người rất giàu kinh nghiệm diễn xuất nên việc xây dựng tính cách nhân vật cũng rất dễ dàng. Trước ngày ghi hình, ê-kíp cũng có hai buổi tổng duyệt và đạo diễn cũng trực tiếp nêu ra những yêu cầu và chỉnh sửa nếu cần thiết. Nhờ đó, các diễn viên không bị gò bó và công việc được triển khai rất thuận lợi, nhanh chóng.

Ngọc Lan, đạo diễn Phương Điền và diễn viên Thái Hòa cùng diễn viên nhí trong phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Trong quá trình tham gia phim Mẹ rơm, có cảnh quay nào làm khó chị?

- Tôi vẫn nhớ đó là cảnh quay khi tôi phải hôn Mô gù (vai diễn do anh Thái Hòa đảm nhận). Cảnh này khó ở chỗ vai diễn của tôi phải hôn liên tục nhân vật Mô gù. Thế nhưng tạo hình của nhân vật này lại có gương mặt và lưng cúi thấp nên rất khó hôn. Anh Thái Hòa đã phải chỉ tôi cách cúi người để hoàn thành cảnh quay.

Thêm một điều khó với tôi là trong phim tôi vào vai một cô "gái làng chơi" và thường phải diễn cảnh say xỉn. Thế nhưng tôi lại không biết diễn cảnh say làm sao vì thường mỗi khi say là tôi sẽ ngủ ngay. Vì thế tôi không hình dung được cách đi loạng choạng hay biểu hiện của người say như thế nào. Cho nên, những cảnh say xỉn với tôi cũng là một thách thức.

Ngọc Lan và diễn viên nhí trong phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ của một số đồng nghiệp, chị thường rất lo lắng cho con mỗi khi phải đi diễn xa nhà hay tham gia các dự án phim dài ngày. Vậy đây có phải là khó khăn lớn nhất của chị khi tham gia hoạt động diễn xuất?

- Đúng là từ khi có con, tôi cũng hạn chế tham gia những bộ phim có bối cảnh quá xa hay có thời gian quay dài ngày. Sau đó, tôi đã đề ra nguyên tắc dành 6 tháng trong một năm để tham gia quay phim và thời gian còn lại là dành hoàn toàn cho con mình. Tôi đã chia sẻ điều này với con để con hiểu được công việc của mình đang làm.

Khi tham gia những dự án phim ngoài Hà Nội, tôi rất lo lắng cho con ở nhà. Thậm chí, buổi tối tôi thường khóc vì nhớ con, ban ngày lại phải tươi tỉnh và tập chung cho những cảnh quay.

Thời điểm tham gia phim Mặt nạ gương là quãng thời gian khó khăn nhất bởi đó là khi giãn cách xã hội. Tôi không thể bay vào Sài Gòn để thăm con. Hơn nữa, dịch bệnh cũng rất căng thẳng nên tôi luôn lo lắng cho con khi mình đang phải ở xa. Đến giờ, tôi vẫn chưa quên được cảm giác sợ hãi và lo lắng cho con mình khi đó.

Ngọc Lan và diễn viên nhí trong phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Vậy trong quãng thời gian rảnh rỗi, chị thường dành thời gian của mình cho những hoạt động nào?

- Trong những ngày không phải đi quay, tôi thường dành phần lớn cho con. Buổi sáng, nếu không phải đi quay quá sớm thì tôi sẽ đưa con đi học. Tôi thích nhất là cảm giác được đưa đón con mình. Trước đây, tôi cũng dành thời gian để thể thao hay đọc sách.

Tuy nhiên, do bận rộn với công việc nên giờ đây tôi cũng ít có thời gian dành cho mình hơn. Ngoài ra, tôi cũng có công việc kinh doanh cá nhân. Cho nên, tôi phải tận dụng và sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng cuộc sống của mình.

Cảm ơn diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ thông tin!