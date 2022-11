Phan Lê Hoàng An (sinh năm 2000) là cựu học sinh chuyên Anh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM). Cô từng giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố. Hoàng An là một trong 3 thí sinh Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) có điểm IELTS 8.0 tại cuộc thi sắc đẹp này. Hoàng An theo học ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Dù không giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 nhưng Phan Lê Hoàng An góp mặt trong Top 5 Người đẹp Du lịch. Cô xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp Thể thao trong khuôn khổ cuộc thi và ghi dấu trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc nhờ vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn, thể lực tốt khi vượt qua loạt thử thách như: chạy cự ly ngắn, squat, plank...

Người đẹp Thể thao Phan Lê Hoàng An: "ĐT Brazil và Tây Ban Nha có thể gây "chấn động" tại chung kết World Cup 2022". (Ảnh: FBNV)

Trò chuyện với PV Dân Việt , Phan Lê Hoàng An tiết lộ, cô là một người hâm mộ lâu năm của môn thể thao vua. Mỹ nhân sinh năm 2000 cũng chia sẻ những cảm xúc, dự đoán về các đội bóng tranh tài tại World Cup 2022.

"Tôi mong chờ màn thể hiện của Kai Havertz (ĐT Đức) và Gavi (ĐT Tây Ban Nha) tại World Cup 2022"

Trong khi World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng sôi động tại Qatar thì trận đấu nào mang đến cho Phan Lê Hoàng An nhiều cảm xúc nhất?



- Tôi nghĩ mỗi trận đấu là một màu sắc khác nhau. World Cup là một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh nên chắc chắn mỗi kỳ World Cup chúng ta đều được tận hưởng cảm giác sôi động và hướng về những màn thi đấu hết sức kịch tính và gây cấn.

Riêng tôi cảm thấy cuộc đối đầu giữa ĐT Bồ Đào Nha - Ghana là một trong những trận mãn nhãn nhất tới hiện tại. Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo ghi tên mình vào lịch sử World Cup, góp công giúp ĐT Bồ Đào Nha thắng "nghẹt thở" Ghana với tỷ số 3-2 trong lượt trận mở màn ở bảng H.

Với tinh thần thể thao và sức khỏe dẻo dai giúp Phan Lê Hoàng An chiến thắng phần thi Người đẹp thể thao trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. (Ảnh: Miss World Vietnam)

Nhiều ý kiến cho rằng, World Cup 2022 đầy bất ngờ, kịch tính khi ĐT Argentina - được cho là đội “cửa trên” và cũng là đội tuyển sáng giá cho chức vô địch World Cup năm nay nhưng thua trước ĐT Ả rập Xê út; đội chủ nhà Qatar thua ĐT Ecuador ở trận khai mạc World Cup 2022… Là người yêu thể thao, Hoàng An quan điểm thế nào về chuyện thắng - thua trong bóng đá?

- Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn đề cao tính đồng đội. Sự nhạy bén với cơ hội là điểm lôi cuốn nhất của môn thể thao vua. Tôi nghĩ câu nói: “Anything could happen” (tạm dịch: Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra - PV) sẽ phù hợp trong những tình huống này. Đó chính là cái hay của thể thao vì mọi thứ có thể thay đổi và biến hóa trong chớp mắt, người chơi nào tận dụng cơ hội tốt sẽ thăng hoa và tỏa sáng trong cuộc đua.

"Tôi nghĩ chung kết World Cup 2022 sẽ là cuộc đối đầu gây "chấn động giới túc cầu" giữa ĐT Brazil và Tây Ban Nha", Người đẹp Thể thao Phan Lê Hoàng An chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: FBNV)

Khi các đội bóng từ châu Á như: Ả Rập Xê út thắng ĐT Argentina, Nhật Bản thắng ĐT Đức và trận Iran thắng xứ Wales với tỷ số 2-0 trong trận tối 25/11 vừa qua, Hoàng An kỳ vọng đội bóng nào từ châu Á sẽ tiến xa tại World Cup 2022?

- Bất kỳ đội bóng nào thể hiện được tinh thần thể thao, tinh thần đồng đội và kỹ năng sân cỏ một cách thuyết phục đều xứng đáng có một vị trí cao. Tôi mong rằng, dù quốc gia nào nâng cúp vô địch World Cup năm nay thì tinh thần thể dục thể thao nói chung sẽ được lan tỏa tới nhiều người hơn.

Với vốn kiến thức về thể thao, trình độ ngoại ngữ ấn tượng cùng ngoại hình gợi cảm, Hoàng An có nghĩ bản thân phù hợp với chương trình “Nóng cùng World Cup" trên sóng truyền hình VTV?



- Hiện tại, tôi nghĩ bản thân cần trau dồi nhiều hơn về nhiều mặt khác nhau, không chỉ là trình độ ngoại ngữ mà còn là sự yêu thích và nghiên cứu kỹ càng về bóng đá trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nếu được lời mời tham gia chương trình này thì tôi sẽ rất biết ơn và cố gắng học hỏi thật nhiều để có thể đem tới nguồn năng lượng thật khỏe khoắn và thoải mái đến chương trình.

Theo Hoàng An, người đẹp xuất hiện trên truyền hình và bình luận các trận đấu trong khuôn khổ World Cup nói riêng và nhiều giải bóng đá trong nước và quốc tế nói chung cần phải chuẩn bị những gì để tránh bị coi là “bình hoa di động”, bị “ném đá”?



- Tôi nghĩ họ cần có sự chuẩn bị và tìm hiểu kỹ về những thông tin liên quan đến chương trình mình tham gia.

Người đẹp Thể thao của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 có thể “trổ tài tiên tri” dự đoán đội tuyển nào sẽ tranh tài tại chung kết World Cup 2022?

- Tôi nghĩ chung kết World Cup 2022 sẽ là cuộc đối đầu gây "chấn động giới túc cầu" giữa ĐT Brazil và Tây Ban Nha.

Hoàng An chờ đợi vào màn thể hiện của cầu thủ nào nhất tại World Cup năm nay?

- Tôi chờ đợi màn thể hiện của Kai Havertz (ĐT Đức) vì tài năng và sự tỏa sáng anh ấy đã thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ. Ngoài ra, tôi dự đoán Gavi - cầu thủ tuổi trẻ tài cao của ĐT Tây Ban Nha sẽ có màn thể hiện ấn tượng tại World Cup năm nay. Bởi trước đó, trong cuộc đối đầu giữa ĐT Tây Ban Nha - Costa Rica vào ngày 23/11 vừa qua trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022, tiền vệ trẻ Gavi ghi bàn ở phút 74 sau đường chuyền của Morata.

Được biết, với bàn thắng vào lưới Costa Rica, Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 110 ngày) trong lịch sử của Tây Ban Nha ghi bàn ở vòng chung kết World Cup. Gavi cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu ở vòng chung kết World Cup kể từ năm 1958 sau Pele (17 tuổi 249 ngày).

Gavi đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sau trận thắng Costa Rica với tỷ số 7-0. (Ảnh: Reuters).

Người đẹp thể thao dự đoán ĐT Brazil vô địch World Cup 2022

Đến thời điểm hiện tại đã lộ diện nhiều đội bóng được cho là "sáng cửa" tiến xa tại vòng chung kết World Cup năm nay. Riêng Hoàng An dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2022?

- Một trong những thành tựu lớn chúng ta làm được ở năm 2022 là tận dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho những mục đích khác nhau. Và theo tôi được biết thì phần mềm trí tuệ nhân tạo nước chủ nhà Qatar đã dự đoán ĐT Brazil vô địch. Bản thân tôi cũng nghĩ Brazil sẽ tiến sâu trong kỳ World Cup này.

Người đẹp Thể thao Phan Lê Hoàng An sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 83-59-93 cm. (Ảnh: FBNV)

Từng vượt qua loạt thử thách chạy cự ly ngắn, squat, plank… và giành giải Người đẹp thể thao trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, chắc hẳn Phan Lê Hoàng An đã phải luyện tập nhiều bộ môn thao kết hợp để có được sức bền và vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. Đâu là bộ môn thể thao bạn yêu thích và thường xuyên tập luyện?



- Tôi thường tập gym và các bộ môn đòi hỏi sức bền như leo núi nhân tạo. Tôi nghĩ điều quan trọng để cơ thể dẻo dai hơn là vận động mỗi ngày và nghỉ ngơi hợp lý.

Bạn nghĩ sao về chuyện “nửa kia” của mình là cầu thủ?

- Tôi nghĩ “nửa kia” dù hoạt động trong lĩnh vực gì cũng không quan trọng bằng việc giữa mình và họ có sự tôn trọng, chân thành, tử tế và những điều này phải đến từ cả hai phía. Đó cũng là những điều tôi tìm kiếm ở những người xung quanh mình, chứ không riêng gì bạn trai.

Nghe nói Người đẹp Thể thao Phan Lê Hoàng An vẫn đang ấp ủ giấc mơ thi nhan sắc sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, thực hư thế nào?

- Sự thật là tôi đang trong quá trình học tập thêm ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trau dồi tri thức và trải nghiệm nhiều hơn, không chỉ cho các cuộc thi nhan sắc mà cho những dự định phát triển bản thân khác trong tương lai.

Cảm ơn Phan Lê Hoàng An đã chia sẻ thông tin!