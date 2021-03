Đối tượng "chôn sống nam thanh niên" ở Nghệ An có thể bị xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ việc "chôn sống nam thanh niên" tại Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "13 thanh niên này là bạn của nạn nhân. Các thanh niên khai nhận do nạn nhân chơi bời, nợ nần nên bắt giữ "chôn sống" với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ.

Ngoài ra, nhóm thanh niên này khai nhận được mẹ của nạn nhân thuê để răn đe đỡ chơi bời. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân chưa thừa nhận là thuê nhóm thanh niên dạy con".

Nam thanh niên bị tra tấn, chôn sống như thời trung cổ.

Cùng ngày, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát như thời trung cổ, Công an TP.Vinh đã bắt và tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị vùi lấp dưới hố cát ở gần bờ sông.

Có thể xử lý hình sự vụ chôn sống nam thanh niên

Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ việc này có dấu hiệu tội phạm bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên bị chôn sống để đe dọa trả nợ.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân. Mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm trái pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

"Hành vi của nhóm đối tượng này liền một lúc xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ trong đó có tính mạng, sức khỏe và danh dự nhân phẩm của con người. Hành vi lột quần áo, đánh đập, chửi bới là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Hành vi này đưa lên mạng xã hội khiến hậu quả càng nghiêm trọng hơn, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác là vi phạm quy định của luật an ninh mạng.

Bởi vậy riêng hành vi đánh đập chửi bới xúc phạm người khác và đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì có thể xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015", Luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau: Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: a) Phạm tội 2 lần trở lên; b) Đối với 2 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nếu là đùa nghịch, dàn dựng vẫn bị xử lý

Theo vị luật sư, trong trường hợp sự việc này chỉ là đùa nghịch hoặc dàn dựng để câu view trên mạng xã hội thì hành vi đưa những thông tin hình ảnh này lên mạng xã hội cũng là hành vi trái pháp luật vi phạm quy định của Luật an ninh mạng.

Tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa truyền thông tin trái phép trên mạng internet theo điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ đánh giá phụ thuộc vào tính chất mức độ của sự việc và phụ thuộc vào hậu quả cụ thể.

13 đối tượng tra tấn chôn sống nam thanh niên như thời trung cổ bị bắt giữ để điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mức độ thương tích, tổn hại sức khỏe của người đàn ông này. Trong trường hợp nạn nhân có thương tích do hành vi cố ý gây thương tích gây ra thì người cố ý gây thương tích cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp sự việc là đe dọa giết người, uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp không chứng minh được hành vi sử dụng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng có căn cứ cho thấy hành vi sử dụng vũ lực trong trường hợp này là đe dọa giết người và hành vi khiến nạn nhân sợ hãi bởi nghĩ rằng mình có thể bị chết thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội đe dọa giết người theo điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015", vị luật sư phân tích.

Cụ thể, bộ luật hình sự quy định về tội đe dọa giết người như sau: Điều 133. Tội đe dọa giết người 1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Đối với 2 người trở lên; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; d) Đối với người dưới 16 tuổi; đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Theo ông Cường, dù sự việc là thật hay dàn dựng thì cũng phải xử lý nhóm đối tượng này và nhóm đã đăng tải clip này lên mạng xã hội với mục đích câu view (nếu có).