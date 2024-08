Đối tượng đâm cô gái tử vong tại trung tâm thương mại ở Hà Nội có thể đối diện với hình phạt nào?

Đối tượng sát hại cô gái đã qua cơn nguy kịch

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 14h ngày 16/8, người dân phát hiện một đôi nam nữ trên người có nhiều vết thương tại lối đi tắt của tòa nhà sang trung tâm thương mại ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Người dân tại đây cho biết, đôi nam nữ trên vào trung tâm thương mại rồi xảy ra mâu thuẫn.

Khi đến lối đi tắt, 2 người tiếp tục cãi vã, nam thanh niên đã dùng dao sát hại bạn gái rồi tự tử. Lực lượng chức năng xác định trước khi đi đến trung tâm thương mại chơi cùng bạn gái là chị H., đối tượng A. mang theo một con dao bấm giấu trong người.

Trần Tuấn Anh, nghi phạm vụ cô gái bị sát hại tại trung tâm thương mại ở Hà Nội được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn: CAND.

Khi công an có mặt tại hiện trường, chị H đã tử vong, A. bị trọng thương. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện Việt Đức, đối tượng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Qua rà soát nhanh, A. là đối tượng có nhân thân xấu, từng có tiền án.

Nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, nghi phạm trong vụ án là A. (SN 1993, trú tỉnh Thái Nguyên) hiện đã qua cơn nguy kịch. Người bị hại là chị L.T.H. (sinh năm 1994, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng gây ra vụ việc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước điều tra xác minh ban đầu, lấy lời khai của nghi phạm, giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, đồng thời, thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật để làm căn cứ khởi tố tụ án hình sự, khởi tố bị can.

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp.

Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện các bước xác minh điều tra ban đầu có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi phạm tội cố ý thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà khi thực hiện hành vi phạm tội người này hoàn toàn đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp, người thực hiện hành vi phạm tội mà trước đó đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý thì đây là trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại Điều 53 Bộ luật hình sự và đây cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.