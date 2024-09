Vụ cầu hơn 14 tỷ đồng ở Cà Mau “nằm” chờ đường dẫn: Người dân vẫn chưa có cầu mới an toàn để đi

Cầu Ngã tư Công Nghiệp do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn hơn 14 tỷ đồng, nhưng đã "nằm" chờ đường dẫn nhiều năm nay. Và khi nào người dân mới được sử dụng cây cầu được đầu tư bằng tiền ngân sách này, thì còn phải đợi câu trả lời của chính quyền, và ngành chức năng huyện Phú Tân. Ảnh: An An