Đối tượng dùng đao đâm 2 cán bộ công an ở Đà Nẵng có thể bị xử lý thế nào?

Tạm giữ đối tượng đâm hai cán bộ công an ở Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Trường Sách – người dùng dao đâm 2 cán bộ công an về hành vi chống người thi hành công vụ.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (phải) đến thăm cán bộ công an bị thương. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào trưa 28/7, Công an phường Thuận Phước nhận tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Trường Sách (SN 1982, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đột nhập vào nhà thờ trên đường 3 Tháng 2 và quậy phá. Công an phường đã cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết.

Thấy lực lượng công an, đối tượng Sách trốn vào phòng tại gác 2 của nhà thờ, tay cầm dao. Một lúc sau, đối tượng bất ngờ lao ra ngoài và dùng dao đâm Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng.

Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp với người dân khống chế đối tượng Sách, tịch thu 1 con dao bấm.

Hai cán bộ công an bị thương ở vùng mặt, đầu, vai và tay được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến nay, sức khỏe của Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng đã ổn định.

Căn cứ để xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Trường Sách trong vụ việc này là rất manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ, khởi tố, xử lý đối tượng về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, làm rõ động cơ mục đích và xác định hậu quả mà đối tượng gây ra đối với những người thi hành công vụ và với xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tiên sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc, đánh giá hành vi đột nhập vào nhà thờ nhằm mục đích gì và xác định hành vi gây rối đã đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hay chưa để xử lý thêm về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo ông Cường, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhận thức, động cơ, mục đích của đối tượng khi thực hiện hành vi dùng dao tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong trường hợp, cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy hành vi nhằm mục đích giết người hoặc tính chất nguy hiểm của hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người, có thể đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội giết người, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của các chiến sĩ công an, làm căn cứ khởi tố đối tượng về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng là phạm tội với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Còn trường hợp không đủ căn cứ xử lý về tội giết người và tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sẽ xử lý đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, còn xem xét thêm hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vị chuyên gia cho rằng, trong vụ việc này, đối tượng thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người thi hành công vụ.

Bởi vậy, ngoài việc xem xét, làm rõ, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cũng cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.