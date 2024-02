TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố kẻ giết vợ, phân xác phi tang; truy bắt đối tượng giết người đêm 30 Tết

Khởi tố kẻ giết vợ, phân xác phi tang vì ghen

Ngày 11/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Út (SN 1978, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) điều tra về hành vi giết người.

Bị can Trương Văn Út tại Cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Qua điều tra, Út và bà T.T.D. (SN 1962, ngụ TP.HCM) quen nhau qua mạng xã hội Facebook vào khoảng tháng 4/2023. Cả hai đã sống chung với nhau đến tháng 9/2023 thì đăng ký kết hôn. Đến tháng 10/2023, hai người thuê phòng trọ tại xã Mỹ Thạnh Trung để mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Thời gian gần đây, Út phát hiện bà D. có quen với nhiều người đàn ông trên mạng xã hội và có khuyên ngăn.

Tối 1/2, Út và bà D. xảy ra cự cãi và dẫn đến xô xát. Lúc này, bà D. cầm cây kéo định đâm Út. Út giật được cây kéo và đâm trúng vào vùng ngực của bà D., sau đó dùng tay bóp miệng nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sau khi giết bà D, sợ bị phát hiện nên Út đã phân xác bà D và ném xuống sông phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Út là đối tượng gây án. Đến 9/2, đối tượng Út đã bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh Bến Tre.

Qua làm việc, Út thừa nhận toàn bộ hành vi giết người. Cơ quan công an đã thu giữ cây kéo, 3 con dao đối tượng đã sử dụng để gây án.

Truy bắt đối tượng giết người đêm 30 Tết

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết), Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Si Ma Cai đã bắt giữ thành công Phạm Văn Kiên (SN 1994, trú tại xã Thống Nhất, TP.Lào Cai), nghi phạm sát hại anh Lê Mạnh H. (SN 1987, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) vào đêm 30 Tết.

Nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 9/2 (tức ngày 30 Tết), do mâu thuẫn cá nhân, Kiên điều khiển xe máy BKS 24K5-9982, mang theo một con dao sang nhà anh H.

Khi đến nơi, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai đã tiến hành các biện pháp truy tìm nghi phạm.

Chiếc xe máy mà Kiên dùng để tẩu thoát. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Cảnh sát xác định, sau khi gây án, Kiên đã điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ 4E hướng về TP.Lào Cai.

Sau khoảng 48 giờ truy tìm, tới 7h ngày 11/2, cảnh sát đã bắt được Kiên khi hắn đang lẩn trốn tại một quán Internet trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chưa có bằng lái, mượn xe ô tô rồi gây tai nạn chết người

Chiều 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Chiến (SN 2000, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.



Mặc dù chưa được cấp giấy phép lái xe nhưng khoảng 20h ngày 7/2, Chiến gọi điện cho anh V.X.H, là người quen để mượn chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C-124.35 của anh H để chở bạn đi chơi và được anh này đồng ý.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Minh Chiến. Nguồn: CAND

Quá trình di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, đến Km 561+600, đoạn đi qua xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Chiến điều khiển xe vượt chiếc xe tải đi cùng chiều phía trước. Lúc này, tại đoạn đường Chiến điều khiển xe ô tô để vượt, chị B.N.H.T (SN 2005, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38K1-575.50 đi cùng chiều. Do thiếu quan sát, xe ô tô do Võ Minh Chiến điều khiển đã va chạm với xe mô tô của chị T.

Hậu quả, sau va chạm chị T và xe mô tô ngã xuống đường. Chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được đưa ra Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An, nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng 9/2 đã tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã bắt tạm giam đối với Võ Minh Chiến để phục vụ công tác điều tra.

Bắt tạm giam đồng bọn cùng "trùm siêu xe" Phan Công Khanh lừa đảo

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được phát hiện năm 2023 do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác định: Năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%; Khanh làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật; Vấn là Phó Giám đốc, cổ đông.



Tháng 6/2023, Phan Công Khanh liên hệ và mượn của anh L.H.P (SN 1992; hiện ngụ tỉnh Kiên Giang) 2 xe ô tô hiệu Mc Laren và Mercdes G800 Brabus để trưng bày trong ngày khai trương showroom của Khanh vào ngày 8/6/2023.

Huỳnh Xuân Vấn bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: CAND

Vì quen biết nhau từ trước, đồng thời 2 xe trên đều được mua từ Khanh nên anh P. tin tưởng, đồng ý cho Khanh mượn xe. Khi cho Khanh mượn xe, giấy đăng ký xe bản chính đều để trên 2 ô tô này.

Do cần tiền trả nợ nên Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn bàn bạc, thống nhất bán xe ô tô của anh P. để lấy tiền trả nợ. Bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe, Vấn đã liên hệ và được anh T.H.P đồng ý, ký hợp đồng mua bán xe với Vấn với giá 24,5 tỷ đồng vào ngày 13/6/2023.

Phan Công Khanh đã bị khởi tố, bắt giam trước đó. Nguồn: CAND

Hết thời hạn mượn xe (sau ngày 8/6/2023), anh L.H.P liên tục liên hệ Phan Công Khanh để lấy lại 2 xe trên nhưng Khanh không trả. Đến ngày 30/6/2023, Khanh trả lại cho anh P. xe McLaren.

Thông qua phương tiện truyền thông, anh L.H.P biết Phan Công Khanh cùng đồng bọn bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.

28 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Trong ngày 11/2 (mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 87 người. So với ngày 10/2, số vụ tai nạn tăng 5 vụ, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 28 người, bị thương 86 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa chiều 10/2. (Ảnh: OFFB). Nguồn: Dân Trí

CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.800 vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 20 tỷ đồng; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 4.000 trường hợp.

Trong ngày nghỉ thứ 4 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không nhận được cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng.