Những ngày qua, thông tin bắt được 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Trân (50 tuổi, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) giúp người dân an tâm.

Đoàn Trần bị bắt và di lý từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Trị. Ảnh: Công an Cam Lộ cung cấp.

Tiềm và Trân là 2 đối tượng đã khoét tường nhà giam giữ Công an huyện Cam Lộ rồi tẩu thoát vào 0h20 ngày 20/2.

Trước đó, Tiềm bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" đã xét xử với hình phạt 5 năm tù giam và đang trong thời gian chờ thi hành án; còn Đoàn Trân bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" liên quan đến vụ vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Chủ quan đi mua thịt heo

Công an huyện Cam Lộ cho biết, sau khi phát hiện Tiềm và Trân trốn khỏi nơi giam, đơn vị đã phát lệnh truy nã; đồng thời lập ban chuyên án để truy bắt.

Việc đầu tiên công an Cam Lộ thực hiện là phối hợp với công an các địa phương rà soát, thu thập thông tin từ camera dọc đường để xác định hướng đi của 2 đối tượng. Khi xác định 2 đối tượng có thể đi đến vùng núi 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá, cùng với biện pháp nghiệp vụ, công an Cam Lộ phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân; cùng các lực lượng biên phòng, hải quan thắt chặt kiểm soát đường biên giáp với nước Lào.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm bị bắt khi đi mua thịt heo. Ảnh: Công an Cam Lộ cung cấp.

Sau khi thiết lập các chốt chặn với phương châm bao bọc vây kín, kiểm soát chặt chẽ, nhiều tổ truy bắt gồm hàng chục chiến sĩ đã lần theo các "dấu vết nóng" của 2 đối tượng để truy tìm ở nhiều địa điểm nghi vấn như các hang núi, lán trại ở xã Tân Hợp (Hướng Hoá), xã Đakrông (huyện Đakrông)... Tuy vậy, phương án truy tìm theo dấu vết nóng không hiệu quả bởi 2 đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là Đoàn Trân.

Phương án hai được đưa ra là "nới lỏng và câu nhử" được thực hiện. Các trinh sát vẫn theo dõi nhưng kín kẽ hơn nhằm để đối tượng chủ quan, tưởng rằng đã thoát.

Đúng như dự liệu, qua thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tiềm có khả năng xuất hiện ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông nên tung lực lượng trinh sát, nằm vùng để tóm gọn.

Sáng 12/5, phát hiện đối tượng khả nghi là Tiềm xuất hiện ở thôn Xuân Lâm, các trinh sát đã bám sát theo dõi. Khi đã xác định đúng là Tiềm, các chiến sĩ công an vẫn bình tĩnh chờ đợi Tiềm mua xong 5kg gạo, 2kg thịt heo và một số lương thực khác. Khi Tiềm đang khệ nệ xách hàng quay trở về nơi ẩn nấp thì bị công an ập vào tóm gọn.

"Bắt ở nơi vắng vẻ sẽ đảm bảo tính bí mật của chuyên án và tránh được những vấn đề phát sinh" – cán bộ công an huyện Cam Lộ thông tin.

Từng là thợ săn trầm

Sau khi đấu tranh với Tiềm và xâu chuỗi các dữ liệu, ban chuyên án xác định Đoàn Trân có thể sẽ vào TP Hồ Chí Minh, sau đó trốn sang Campuchia.

Vì vậy 17h ngày 18/5, ban chuyên án đã thành lập 2 mũi truy xét di chuyển bằng đường bộ và đường hàng không vào TP Hồ Chí Minh.

Bến xe miền Đông là nơi được "khoanh đỏ", bởi đây là điểm đầu mối để Trân có thể bắt xe đi các tỉnh giáp đường biên với Campuchia, sau đó trốn qua nước bạn.

Hệ thống "lưới vây" của lực lượng công an nhanh chóng được bài binh bố trận sẵn sàng để tóm gọn Đoàn Trân.

Khi đi mua gạo và thịt heo thì Tiềm bị bắt. Ảnh: N.V

Đúng như nhận định, 13h ngày 19/5, tại cửa số 1 bến xe miền Đông, các mũi trinh sát tập trung vào một người đàn ông có vẻ nghi ngờ, đeo khẩu trang kín mít để nhận diện. Khi nào thật sự chính xác mới có thể hành động để tránh bứt dây động rừng và khiến người dân hoang mang, xáo trộn – đó là chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án.

14h10, khi thế gọng kìm đã được siết chặt và xác định đúng đối tượng, các trinh sát áp sát, lột khẩu trang, khoá tay Đoàn Trân rất gọn gàng.

Công an huyện Cam Lộ cho biết, là người có ngón nghề đi săn tìm trầm hương, am hiểu địa hình, cách sinh tồn ở vùng rừng núi nên trong quá trình lẩn trốn, Đoàn Trân là kẻ chủ động, quyết định trong việc di chuyển, ăn, ngủ, Tiềm chỉ làm theo. Sau khi lấy xoong nồi, lều bạt ở một số lán trại, Trân và Tiềm trốn trong rừng, sống chủ yếu theo kiểu "săn bắt, hái lượm", rất ít khi dùng lửa để tránh bị phát hiện. Hai đối tượng cẩn thận trong sinh hoạt, nấu ăn nơi này nhưng phải tìm một nơi xa hơn để ngủ, di chuyển liên tục.

Để bắt được 2 kẻ khoét tường trốn khỏi nơi giam này, Công an huyện Cam Lộ bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng chức năng các địa phương trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là tin báo của quần chúng nhân dân.