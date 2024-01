Thông tin ban đầu cho biết, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h30' ngày 25/1, tại xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.



Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành khiến người dân nơi đây bàng hoàng. Ảnh: N.T

Vào thời điểm trên, đối tượng H.V.L (SN 1978, trú xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành) đến nhà vợ cách nhà L khoảng 300m. Tại đây, khi người vợ ra để nói chuyện thì bất ngờ bị L dùng dao đâm khiến người vợ tử vong.

Phát hiện sự việc, mẹ vợ chạy tới can ngăn cũng bị L dùng hung khí đâm tử vong. Đối tượng L tiếp tục dùng dao đâm bố vợ trọng thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Thái T.T (SN 1979) và Nguyễn Thị Ph. (SN 1951). Nạn nhân bị thương là ông Thái Văn L (SN 1950). Hiện ông Thái Văn L đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án H.V.L đã bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt đối tượng. Ảnh: N.T

Sau khi gây án, đối tượng L đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang truy lùng đối tượng L.

Lãnh đạo xã Đồng Thành thông tin, H.V.L vừa mãn hạn tù. Thời gian gần đây vợ chồng L thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ về lại không được thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ án mạng đang được Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành làm rõ.