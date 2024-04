Theo công an thị xã La Gi( Bình Thuận), kết quả điều tra cho thấy, trưa 3/12/2023, trong lúc lao động cùng nhau trên biển, vì cho rằng Nguyễn Văn Trắng lười biếng không chịu làm việc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nên anh N.T.V đã dùng tay đánh Trắng và được mọi người can ngăn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trắng bị Công an phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: CACC

Đến tối cùng ngày, khi ghe vào cảng cá La Gi thuộc Khu phố 2, phường Phước Lộc, Nguyễn Văn Trắng đã mang theo 1 cây kéo và đi lên bờ trước. Sau đó, Trắng đã gọi anh V. từ ghe lên để nói chuyện rồi dùng kéo tấn công anh V. rồi bỏ chạy. Kết luận giám định xác định anh V. bị tổn thương cơ thể 48%.

Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trắng về tội Cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi xác định Trắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, địa chỉ: 02 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi, SĐT: 02523.870.113 hoặc 0347.399.424 (Điều tra viên Cao Thái Hào).