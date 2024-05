Đối tượng truy nã nguy hiểm bị công an bắt giữ sau 18 năm lẩn trốn khắp nơi

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tăng Minh (SN 1983, trú tại thôn Thủ Chính, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc về hành vi "cố ý gây thương tích" vào năm 2006.

Đối tượng Nguyễn Tăng Minh. Ảnh: CACC

Theo đó Công an Bình Thuận, thời điểm tháng 6/2006, đối tượng Nguyễn Tăng Minh đã có hành vi dùng rựa chém gây thương tích cháu H. ở huyện Bắc Bình với tỉ lệ thương tật 49% tạm thời.

Sau khi gây án, Minh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đến ngày 26/5, sau khi xác định đối tượng đang có mặt ở xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ đối tượng. Hiện Công an Bình Thuận đã thực hiện các thủ tục đưa đối tượng Minh từ Thanh Hoá về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng Minh khai nhận: Sau khi gây án tại Bình Thuận, đối tượng bỏ trốn và không ở cố định bất kỳ địa phương nào mà "lang bạt" khắp nơi ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên làm thuê và để ẩn náu, trốn tránh pháp luật.

Sau một thời gian dài lẩn trốn mà vẫn chưa bị phát hiện, đối tượng tưởng mình đã thoát khỏi vòng vây pháp luật nên đối tượng về lại quê Thanh Hoá sinh sống, nhưng không ngờ mình lại bị bắt giữ.

Suốt những năm qua, để bắt được các đối tượng truy nã, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo rất quyết liệt đến Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình. Lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã, với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn.