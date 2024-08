Vì sao đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ nhất thế giới, mệnh danh là "Tam thánh" trong giới công nghiệp đồng hồ?

Trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ ông Nguyễn Lộc An (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 400 triệu đồng tiền mặt và 1 đồng hồ trị giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng). Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Ngoài ông An, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre) được Hạnh biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD. Trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Thọ nhậm chức, bị can Hạnh còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 USD.