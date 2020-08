Đồng Nai: Bị truy bắt, kẻ trộm ô tô Mazda CX5 tông vào hàng loạt xe cảnh sát, phương tiện đi đường

Ngày 22/8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Tấn Phát (SN 1993, ngụ TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng do Phát cố tình tông vào nhiều phương tiện để bỏ chạy.

Theo thông tin điều tra, trước đó, vào chiều 21/8, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân về việc có một đối tượng trộm cắp xe ô tô màu trắng có biển kiểm soát 60A-565.29, nhãn hiệu Mazda CX5 và đối tượng đang lưu thông trên đường ĐT.769 (Lý Thái Tổ) hướng từ Long Thành - Phú Hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn Hiệp Phước, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch huy động 100% quân số triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Lực lượng chia làm 3 mũi, mũi thứ nhất gồm lực lượng Đồn Công an khu công nghiệp sử dụng xe mô tô, ô tô đặc chủng đuổi theo sau xe đối tượng. Mũi thứ hai sử dụng xe mô tô, ô tô đặc chủng Cảnh sát giao thông - Trật tự chạy đón đầu đối tượng. Mũi thứ ba sử dụng xe ô tô đặc chủng đón đầu, chặn bắt đối tượng tại ngã tư Hiệp Phước. Đồng thời, chỉ đạo công an các xã chốt chặn các hướng ra vào huyện với quyết tâm kiên quyết không để đối tượng bỏ chạy khỏi địa bàn.

Xe của cảnh sát cũng bị hư hỏng nặng.

Khi các mũi số 1 và 2 đang truy tìm tại ngã tư Tín Nghĩa, đã phát hiện xe của đối tượng chạy trên đường 319B (Trần Phú) theo hướng từ Phước Thiền - Phước An.

Thấy vậy, lực lượng đã cố gắng vây bắt, nhưng đối tượng tăng ga với tốc độ rất cao, cố tình húc vào đuôi xe mô tô đặc chủng, nên lực lượng buộc phải giữ khoảng cách, chờ thời điểm thuận lợi mới bắt đối tượng.

Sau nhiều vòng chạy qua các đường trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, đối tượng di chuyển về đường HL 19 (Hùng Vương) hướng từ Long Thọ - Hiệp Phước, do đường hẹp, lưu lượng phương tiện động, nên xe của đối tượng không chạy nhanh được.

Nhận thấy đây là thời cơ vây bắt đối tượng, đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp, sử dụng xe ô tô đặc chủng khóa đuôi xe đối tượng, xe mô tô vượt lên ép xe đối tượng vào đuôi xe ô tô khách; xe bán tải chạy hướng ngược chiều ép, chặn đầu đối tượng.

Do đó khi xảy ra va chạm với xe ô tô khách phía trước, đối tượng tung cửa bỏ chạy, lực lượng vây bắt, cùng với người dân truy đuổi, khống chế, bắt giữ người này, sau đó đưa về Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Phát. Do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần, nên khi thấy xe ô tô của chị T.T.Đ đang đỗ gần nhà, nhưng quan sát không thấy ai, Phát đã trộm xe rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy theo hướng Nhơn Trạch, Phá đã bị công an mật phục vây bắt. Do sợ hãi, Phát cho xe tông thẳng vào xe đặc chủng và một số phương tiện khác hòng trốn nhưng không thoát.