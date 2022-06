Đồng Nai: Cháy lớn ở công ty Changshin nơi có 42.000 công nhân làm việc

Gần 19 giờ ngày 5/6, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã khống chế được ngọn lửa trong vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).



Cận cảnh vụ cháy Công ty Changshin. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra từ khoảng hơn 17 giờ cùng ngày và bắt đầu từ một phân xưởng của công ty rồi sau đó lan nhanh ra nhiều khu vực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã cùng Công an TP.Biên Hòa và Công an huyện Vĩnh Cửu nhanh chóng triển khai người và phương tiện xuống hiện trường để tham gia chữa cháy, cứu người.

Ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã được khống chế tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang xử lý những khu vực lửa âm ỉ tránh lan ra. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Được biết, Công ty TNHH Chang Sin Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất giày Nike và bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995.

Cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công ty có số lượng công nhân lên đến 42.000 người và đợt dịch Covid-19 vừa qua, đây là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do nằm trong vùng tâm dịch. Công ty đang trong quá trình phục hồi sản xuất thì gặp "nạn".



Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy này.