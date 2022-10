Đồng Nai: Chưa khắc phục PCCC, 11 quán karaoke lại tiếp tục bị tạm đình chỉ hoạt động

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động 11 quán karaoke vi phạm PCCC

Ngày 20/10, tin từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, sau khoảng 1 tháng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 11 quán karaoke tại địa phương, nay Công an huyện phải tiếp tục đình chỉ lần 2 các quán karaoke này.

Tăng cường kiểm tra PCCC quán karaoke. Ảnh: Tuệ Mẫn

11 quán karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động gồm: Gia Đình, 766, Quốc Thịnh, Yến Nhi, O2, Bảo Khang, Ngân Hà Galaxy, Nga Trần, Sắc Màu, Nữ Hoàng, Sky.

Trước đó, ngày 16/9, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 11 quán karaoke nêu trên thời hạn 30 ngày. Đến nay khi đến hạn "gỡ đình chỉ", công an đã đến tiến hành kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với 11 cơ sở karaoke nêu trên.

Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng chức năng xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ của các cơ sở karaoke chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Quán karaoke Yến Nhi từng xảy ra cháy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của các cơ sở trên, đồng thời tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ, tụ điểm buôn bán, chợ truyền thống.