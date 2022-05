Đồng Nai: Điều tra vụ ẩu đả giữa phố khiến 3 người bị ngã gục xuống đường

Sáng 3/5, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo từ Công an phường Xuân An (TP.Long Khánh) về vụ ẩu đả trên đường Lý Thường Kiệt, phường Xuân An vào chiều 30/4 vừa qua.

Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh cắt từ clip

Hiện Công an TP.Long Khánh đang phối hợp với Công an phường Xuân An tiếp tục mời những người liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Cụ thể, Công an phường Xuân An cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã vào cuộc nắm tình hình. Qua đó xác định vụ hỗn chiến xảy ra trước một quán karaoke giữa hai nhóm người trú tại địa phương.

Các đối tượng ẩu đả nhau khiến 3 người nằm gục xuống đất (một phần do say xỉn). 3 người này sau đó đã đến bệnh viện để kiểm tra rồi về nhà, đi làm, sinh hoạt trở lại bình thường.

Một nhóm người kéo nhau ra đường hỗn chiến qua lại. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, vụ hỗn chiến đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang dư luận sau khi có clip đăng tải lên mạng xã hội.

Do đó, sau khi xác định các thông tin ban đầu, Công an phường Xuân An đã chuyển hồ sơ lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, 1 clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh ẩu đả diễn ra sau khi một chiếc xe máy và ô tô bán tải đối đầu nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, những người bên ngoài và nhiều người trên ô tô đã lần lượt xuống xe lao vào hỗn chiến.

Clip hỗn chiến

Hậu quả, có 3 người trên ô tô xuống bị đánh gục nằm bất tỉnh giữa đường. Hiện Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc này.