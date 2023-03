Đồng Nai: Doanh nghiệp FDI đề nghị xử lý ô nhiễm bụi ở sân bay Long Thành

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gặp gỡ doanh nghiệp FDI

Chiều 31/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp FDI nói rằng hiện nay, địa bàn Đồng Nai có nhiều cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, giao thông ùn tắc mạnh (QL51, QL1A, nhiều tuyến kết nối KCN...) đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bụi đỏ từ sân bay Long Thành làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các doanh nghiệp than phiền rằng việc vận chuyển hàng hóa ra vào KCN nhất là vào các giờ cao điểm rất bất tiện do lượng xe quá lớn, đường hẹp, xuống cấp... Do đó, các doanh nghiệp này mong muốn tỉnh Đồng Nai quan tâm, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu sự phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai xử lý ô nhiễm bụi trong quá trình thi công sân bay Long Thành...

Cụ thể, đại diện Công ty TNHH Elite Long Thành (khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết thời gian gần đây, bụi đỏ do thi công sân bay Long Thành đã khiến công ty bị nhuốm bụi, sức khỏe người lao động, chất lượng sản phẩm của công ty bị ảnh hưởng.

Hội nghị gặp gỡ thu hút 200 doanh nghiệp FDI. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Bụi ảnh hưởng rất nhiều đến sản phẩm của công ty chúng tôi nên tôi mong lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành có hướng giải quyết, xử lý để các doanh nghiệp trên địa bàn không còn bị bụi đỏ gây xáo trộn việc sản xuất...", bà Đoàn Hương Giang, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Elite Long Thành cho hay.

Các thông tin doanh nghiệp FDI chia sẻ lần lượt được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giải đáp. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương sẽ quan tâm, có trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.

Theo lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, việc cung cấp một số dịch vụ thiết yếu phục vụ doanh nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Về hạ tầng đường kết nối từ quốc lộ 51 với khu công nghiệp Long Đức và một số KCN khác đang xuống cấp được nhiều doanh nghiệp phản ánh, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Long Thành nhanh chóng có kế hoạch duy tu, sửa chữa đối với đoạn vào KCN Long Đức.

Tỉnh Đồng Nai cho biết đã yêu cầu ACV có biện pháp giảm bụi trên sân bay.

Cũng tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trao 5 giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp FDI ở các khu công nghiệp và tặng Bằng khen cho 12 doanh nghiệp FDI có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho địa phương. Được biết quý I, thu hút FDI của Đồng Nai đạt hơn 500 triệu USD, tăng 3,5 lần so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp mới 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 52 triệu USD và 22 dự án tăng vốn hơn 451 triệu USD.